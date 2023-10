Fuerte descargo de Nacho por la sanción: "No me considero un criminal ni un asesino"

Por la octava fecha de LaLiga, el último fin de semana, Real Madrid consiguió una victoria crucial ante Girona para regresar a la cima del torneo. Con un holgado 3-0, los dirigidos por Carlo Ancelotti vencieron a otro de los líderes de la competencia.

Pero, más allá del resultado, una acción sobre el final del partido es la que continúa teniendo relevancia esta semana. Por una brutal patada en los minutos de adición, Nacho vio la tarjeta roja, tras la revisión del VAR, y posteriormente recibió tres fechas de suspensión.

Así, el defensor de Real Madrid se perderá los cruces ante Osasuna, Sevilla y El Clásico ante Barcelona. Al jugador le pareció excesivo el castigo y no dudó en quejarse de ello este martes luego del duelo ante Napoli por Champions League.

“Cometí una entrada dura y lo único que me importa es que Portu esté bien. No me considero un criminal ni un asesino. No me preocupa la sanción. Al único que tenía que pedir perdón es a Portu y ya estoy tranquilo, hablé con él“, lanzó el futbolista blanco.

Y se extendió: “Han sido días duros para mí. Todos cometemos errores, el otro día fui yo. El primero que estoy mal soy yo; no sé si el club va a recurrir la sanción, ojalá se pueda rebajar en algún partido. Tampoco le va a pasar nada al Real Madrid porque yo esté dos o tres partidos fuera“.