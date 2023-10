¿Es viable? Parece pronto para decirlo sabiendo que quedan 270 minutos para meterse en los playoffs, pero una cosa es clara y habla de un Barcelona que ya mira a Inter Miami pensando en la cesión de Lionel Andrés Messi. Esto dicen por Cataluña sobre la posibilidad de ver una vez más a La Pulga vestido de culé.

“La salida de Messi de Barcelona no fue de su gusto, no se pudo despedir de su club, que le acogió de niño, y creo que las circunstancias no fueron las que quiso Lionel. Yo le di mi compromiso de que haré todo lo posible en los próximos años para que tenga la oportunidad de despedirse de su afición en Barcelona. Irá el Inter Miami o haremos algún tipo de partido”, palabras de Jorge Más a MARCA como presidente del equipo de La Florida a la hora de hablar de esos homenajes a La Pulga que quedaron pendientes.

La noticia a esta hora pasa por entender las informaciones que llegan desde Sport. El diario deportivo catalán, más que cercano a la junta directiva de Joan Laporta, trae novedades alrededor de esa posibilidad de que Barcelona pide o busque la cesión de Messi si es que este no dice presente en los playoffs de la MLS. ¿Es viable?

Un ojo en La Florida

“El caso es que el Barça está al tanto del tema y es consciente de que ‘Lio’ estará unos meses sin competir con su club. No ha habido movimientos, pero es algo que se conoce y se contempla”, era la primera parte de la información de Sport sobre la trama. Eso sí, por La Florida también dejan caer que de momento nadie especula con ver a Leo hacer un David Beckham al AC Milan o un Thierry Henry al Arsenal en el 2012.

Miami no entra de momento en necesidades de velar por un retorno de La Pulga a la que siempre ha sido su casa: “Fuentes del club norteamericano y del jugador, en ningún momento se ha tratado esa posibilidad. Es cierto que Jorge Mas le aseguró total predisposición para que tenga el homenaje en Barcelona, pero no se ha contemplado ni hablado”.

Messi tiene todavía una bala pensando en los playoffs de la MLS, pero su futuro ya mira a la ciudad condal una vez más. Por Barcelona especulan con lo que podría ser el retorno del ‘10’ a una capital de Cataluña donde su recuerdo es imborrable en todos los sentidos. Indican que Inter Miami hasta aquí, no piensa en un Leo blaugrana para el final de la temporada 2023/2024.

¿Cuántos goles tiene Messi en Inter Miami?

En total, Lionel Messi suma 11 goles con Inter Miami en 12 partidos disputados. Diez fueron en la Leagues Cup 2023, que convocó equipos de la MLS y la Liga MX, y que significó el primer título desde su llegada a Estados Unidos. La última anotación de Leo se registró ante New York Red Bulls en el debut en la liga de USA.