Bienvenidos al final de una novela que nació en verano del 2017, que ha tenido episodios de todo tipo y que hasta aquí ha visto solo al PSG como ganador. Empiezan las 24 horas más movidas alrededor de la trama Kylian Mbappé y esto es todo lo que se viene para un delantero esperado por Real Madrid y que sigue siendo el máximo objetivo de Qatar.

El galo retorna a entrenamientos en esta mañana. Tras una vacaciones explosivas, llenas de declaraciones e incluso de ‘amenazas’ en cuanto a su futuro desde la voz de Nasser Al-Khelaifi, Mbappé se medirá por primera vez con el club que ostenta sus servicios hasta el 2024 y que ha dejado en claro que para el día 20 quiere saber si cuenta o no con Kylian. Hoy, día de reconocimiento médico y de verse por primera vez con Luis Enrique.

Lo primero que se indica en la prensa francesa para por el propio Nasser Al-Khelaifi. Le Parisien apunta que el máximo dirigente de Qatar en París no estará presente en esta jornada. Si lo hará mañana, donde se prevé que haya reuniones con Mbappé de cara a saber si finalmente o no cuentan con su ficha más allá del 30 de junio del 2024. Dusan Vlahovic sigue sonando en caso de que haya que vender a Kylian Lotin.

La semana clave

RMC Sport confirma el primer amistoso del PSG en esta pretemporada para el día 21 de julio. El viernes Luis Enrique y Mbappé serán noticia tras charlas entre ambos y gracias a ver o no si el español cuenta o no con su estrella para el inicio de su ciclo sobre el césped. Le Havre, primer round de otra disputa de una saga que recordemos se encuentra amarrada a los 70 millones de euros que PSG le debe al punta cuando lleguemos al 1 de agosto.

¿Qué viene después? Pues la gira asiática de un Paris Saint Germain que el día 22 de julio viaja rumbo a Japón. Los rumores de una posible baja del delantero para dicho viaje han estado presentes a lo largo de estos días y será ahí cuando veamos que tan en serio iban esas palabras de Nasser Al-Khelaifi sobre Mbappé y su futuro: “O renueva o la puerta se encuentra abierta”.

L’Equipe asume que desde esta tarde empezarán a filtrarse los próximos pasos de una novela donde Real Madrid solo moverá ficha por dicha incorporación en caso de que llegue una luz verde desde el entorno de Mbappé. Los Merengues no negociarán con PSG, mandarán una transferencia si la ocasión lo permite y entienden que hasta que Kylian no cobre lo que se le debe, no podrán entrar públicamente en la trama del verano. Mañana, primer cara a cara entre Nasser Al-Khelaifi y Mbappé.