“Si no estoy seguro de que va a jugar, Luka Modric no calienta”. Así definía Carlo Ancelotti semanas atrás la situación de una leyenda que lentamente se aleja de la que ha sido su casa desde el verano del 2012. Por España empieza a hablarse de un Real Madrid sin el croata a partir del 1 de julio y con varios interesados por delante. ¿La MLS de Lionel Messi? ¿Saudí Pro League? ¿Europa? Esto es lo que sabe ahora mismo del futuro de un crack que a sus 38 años apunta a dejar la 10 merengue sin dueño.

El volante es ahora mismo el jugador número 16º del plantel en cuanto a minutos y suma 20 partidos sin ser titular. Es el contexto que vive un Modric al que medios como AS o Relevo dan por fuera del club desde el 1 de julio del 2024. No tiene contrato más allá de dicha fecha y con el ascenso de los centrocampistas más jóvenes todo apunta a cambio de ciclo. Arabia le ha tentado en los últimos tres mercados con propuestas de más de 100 millones por año. Al-Hilal y Al-Nassr son los máximos interesados ahora mismo.

Modric quiere jugar. Sus 38 años no van de la mano con un conformismo en cuanto a participaciones se refiere. Suma apenas 1.374 minutos a un 15 de febrero donde Relevo igualmente no descarta la posibilidad de que el croata busque opciones en Europa. Quiere jugar las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026, donde llegará a las cuatro décadas de vida. No es tema nuevo pues desde incluso los octavos de la Champions pasada el propio Luka ha dejado en claro su visión: “Quiero seguir porque lo merezco, no porque me lo regalen”.

La MLS fue un potencial destino meses atrás. Modric se vio las caras con David Beckham antes de empezar la temporada con Real Madrid. Queda ver cómo reaccionaría USA con un jugador franquicia y que exigirá poder pelear por títulos incluso dejando el Bernabéu. En España ya corre el rumor de un adiós con tres futuros en el aire. Si deja la entidad se hará una despedida a la altura de una leyenda en todos los sentidos de la casa blanca del fútbol. Si hablamos solo de dinero, nadie puede competir con Riad.

Modric es eterno y sus números lo demuestran. Debutó ante Barcelona por una Supercopa de España ganada en el Bernabéu allá por el verano del 2012. Desde entonces se dieron 12 campañas, 515 partidos, 38 goles, 84 asistencias y un total de 24 títulos. Destacan cinco Champions y la posibilidad de igualar en 25 el número de conquistas de Karim Benzema como el máximo ganador en la historia del club merengue. El fin, indican, se acerca.

Un Real Madrid de récord

Sin grandes estrellas en ataque y con un Jude Bellingham estelar, los merengues firman los mejores números de su historia a 15 de febrero. Nunca un Real Madrid había ganado 29 de los 35 partidos de la temporada a estas alturas del curso. Solo en las temporadas 2011/12, 2013/14 y 2014/15 se rozó dicha marca con un registro de 28 en 35 batallas. Ancelotti tiene motivos y fundamentos para avalar sus decisiones desde la banda.

Lunin, uno que si podría quedarse

La actuación del ucraniano en Leipzig fue clave para soñar con los cuartos. Tras verse prácticamente sentenciado a inicios de temporada, el portero suplente de Real Madrid se ha quedado con la titularidad e incluso se estudia renovarle más allá del 2025. Cuando vuelva Thibaut Courtois habrá que ver como mueve las fichas Carlo Ancelotti.