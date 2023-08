Lewandowski, crítico con el juego de Barcelona: "No recibí muchos balones"

En el verano del 2022, Robert Lewandowski se tiró al vació al tomar una decisión que cambiaría de forma radical su carrera. El delantero salió de Bayern Múnich, el equipo en el que se convirtió en una estrella mundial, para ponerse la camiseta de Barcelona.

En su primera campaña, el polaco tuvo un gran rendimiento, tanto a nivel colectivo, como individual. Fueron 33 gritos de gol en los 46 encuentros que afrontó y sirvieron para las conquistas de LaLiga y la Supercopa de España, sus primeros títulos en el club.

El inicio de la nueva temporada lo encontró algo incómodo, tal como explicó en entrevista con Eleven Sports Polonia. “En los dos últimos partidos no tuve muchas oportunidades, no recibí muchos balones, así que a veces tuve que crear mis ocasiones“, comentó Lewandowski, que lleva un gol en tres partidos en LaLiga.

Y continuó: “A veces no jugamos con suficientes jugadores de ataque, no tengo apoyo… así que busco la mejor solución para el equipo. Tengo que mantener mi nivel, volver al camino. Va a mejorar con cada partido. Cada temporada es diferente y esta temporada es muy larga. Tenemos muchos partidos y creo que lo importante no es cómo empiezas, sino cómo terminas“.

¿Cuáles son los refuerzos del Barcelona durante este mercado?

Barcelona, hasta el momento, confirmó los fichajes de Ilkay Gündogan (Manchester City), Íñigo Martínez (Athletic Club) y Oriol Romeu (Girona) durante este mercado de verano. Además, retornaron Ez Abde (Osasuna) y Clément Lenglet (Tottenham) de sus respectivos préstamos.

¿Qué jugadores se fueron del Barcelona esta temporada?

Los Culés, en tanto, se han desprendido de varias figuras importantes como Sergio Busquets y Jordi Alba (Inter Miami), y se suman a las salidas de Samuel Umtiti (Lille) y Álex Collado (Real Betis). En tanto, fueron transferidos Ousmane Dembélé (PSG), Franck Kessié (Al Ahli) y Nico (Porto), mientras que Sergiño Dest (PSV), Pablo Torre (Girona), Julián Araújo (Las Palmas), Estanis Pedrola (Sampdoria), Álex Valle (Levante) y Chadi Riad (Real Betis) fueron prestados.