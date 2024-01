Pep Guardiola fue el nombre en el que pensaron todos los estamentos del Fútbol Club Barcelona en el preciso momento en el que Xavi Hernández, tras la dura derrota con el Villarreal 5 a 3 en el Estadio Olímpico Luís Companys de Montjuic, anunció que dejaría el cargo de entrenador del primer equipo una vez terminada la temporada actual.

Es que más allá del vínculo que siempre tendrán entre las partes, no hay en la actualidad otro estratega que pueda ilusionar tanto a los culés con un cambio en los resultados. No obstante, el propio Guardiola dejó entrever que no está pensando en dejar su cargo en el Manchester City, por lo menos, en un futuro inmediato.

”En el Manchester City tengo todo lo que un entrenador sueña. La directiva siempre me ha apoyado, los jugadores, buen ambiente…”, apuntó el catalán, en la conferencia de prensa que brindó este martes 30 de enero, en la previa del partido que disputará su equipo ante el Burnley por la vigesimosegunda jornada de la Premier League.

En esa misma línea, no esquivó la consulta que le hicieron sobre la decisión que tomó Xavi Hernández de anticipar su salida del Fútbol Club Barcelona y hasta explicó el motivo que pudo llevarlo a inclinarse por esta opción: “La presión que sientes en el Barça no se compara con la de otro club. Simpatizo con Xavi, completamente”.

¿Hasta cuándo tiene contrato Pep Guardiola con el Manchester City?

Pep Guardiola asumió oficialmente como entrenador del Manchester City el primero de julio del 2017 y su contrato se extiende hasta el 30 de junio del 2025. En su largo periodo que lleva en el elenco británico acumula 16 títulos, 13 nacionales (5 Premier League, 4 EFL Cup, 2 Community Shield y 2 FA Cup) y tres internacionales (Champions League, Supercopa de Europa y Mundial de Clubes).

¿Quiénes son los candidatos a suplantar a Xavi Hernández?

Xavi Hernández anunció que dejará el puesto de entrenador del FC Barcelona el pasado sábado 27 de enero, post goleada sufrida con el Villarreal en Montjuic y desde ahí empezó la danza de nombres de los posibles candidatos para reemplazarlo a partir del 30 de junio del 2024.

No obstante, de a poco, algunos de ellos empezaron a quedar sin efecto por diferentes circunstancias, tales son los casos de Pep Guardiola, Jurgen Klopp (dijo que quiere un año sabático una vez termine su proceso en el Liverpool), Luis Enrique y Thomas Tuchel. En tanto que Rafa Márquez, Thiago Motta, Sergio Conceicao, Hansi Flic, Michel e Imanol Alguacil, siguen estando en carrera.