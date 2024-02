Se viene otra semana larga por un Barcelona que tras el empate de ayer contra Granada piensa lentamente en el regreso de la UEFA Champions League. Todo esto mientras se sigue buscando el heredero de Xavi Hernández y con Deco a la cabeza deportiva de un proyecto que parece lejos de su mejor versión. Una polémica frase del portugués en su tierra llega a los medios al mismo tiempo que estos explican que Joan Laporta estuvo cerca de un giro de 180º grados en cuanto al futuro.

Hay dos informaciones aquí, pero ambas muestran la distancia entre director deportivo y presidente. ¿La primera? Un Diario Sport que afirma cómo Laporta estuvo reunido a lo largo de los últimos días del mes de enero junto a diversos intermediarios por la isla de Mallorca. Los motivos no pasaban por encontrar el próximo entrenador y sí por buscar el regreso a la entidad de Mateu Alemany. El arquitecto del último Barcelona campeón de LaLiga dejaba su cargo para que Deco llegase al club. El medio apunta que este rechazó regresar a Cataluña.

Todo esto y al mismo tiempo que su heredero en el cargo se explicaba por Portugal alrededor de lo que viene por delante. Barcelona se debate ahora mismo entre seguir buscando un estilo basado en la escuela de Johan Cruyff o un modelo rompedor para una entidad centenaria. Los últimos nombres que aparecen como posibles herederos de Xavi reúnen tanto requisitos para la primera hoja de ruta como la segunda. MARCA, Sport y Relevo hablan de una directiva donde no gustaron dichas oraciones.

“Hay que romper con el pasado…La nueva dirección es fundamental y el presidente está de acuerdo conmigo en esto. Cambia mucho y profundamente. Hay un método que está agotado y tenemos que descubrir a alguien que rompa con el pasado de una vez por todas y avance hacia un nuevo paradigma…El método está agotado”, palabras del portugués para la revista Nascer do Sol. Una serie de declaraciones que ponen en tela de juicio el estilo que ha marcado la historia reciente del Barcelona y que incluso sorprendieron al propio Xavi Hernández en rueda de prensa. Deco, no olvidemos, llega la entidad bajo la sombra de Jorge Mendes y todo esto para cubrir bajas como la de Mateo Alemany o Jordi Cruyff.

La prensa más cercana al Barcelona ardió. Poner en tela de juicio un estilo tan característico como ejemplificante de lo que supone la entidad en tiempos de crisis no encaja bien. Fue tanto el revuelo que generaron dichas palabras de Deco que incluso Nascer do Sol se vio obligado emitir un comunicado. Hubo necesidad de para aclarar que se hablaba únicamente del ciclo más reciente en el banquillo. Todo esto llega a repetimos después de un empate ante Granada en el que Joan Laporta estuvo reunido con varios de los miembros de su Junta directiva hasta altas horas de la noche. De momento no hay giro de 180 grados en cuanto al banco.

Xavi alucinó

“Pero… ¿lo ha dicho eso Deco…? No es lo que a mí me comunica. Él cree en el modelo, él cree en el ADN Barça. Él ha jugado aquí además. No es lo que me comunica a mí…”, la única respuesta del actual entrenador blaugrana ayer sobre el tema. Fueron horas de locos para un Barcelona que en poco más de media jornada ve como se filtra una gran duda sobre su estilo al mismo tiempo que la directiva piensa en quien justamente fue reemplazado por Deco.

Flick sigue en el aire

Mundo Deportivo le pone como uno de los máximos candidatos. Una información corroborada igualmente por voces como la de Fabrizio Romano y que habrá que ver si se traducen en ofertas formales al ex entrenador del Bayern Múnich. Xavi seguirá al frente del barco hasta un 30 de junio del 2024 donde Barcelona se debate entre nombres y estilos de cara al futuro.