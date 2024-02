Se viene un nuevo Barcelona. No es una apreciación personal o un ítem que todos vemos tras la salida de Xavi Hernández. Deco, director deportivo de la entidad, se pasó por Esport3 de cara a definir todo lo que se viene para un gigante en horas bajas con varios frentes abiertos. El nuevo DT, fichajes, economía, filosofía y buscar fichas puntuales. El conjunto culé ya piensa más allá del 30 de junio del 2024.

Empecemos por el apartado fichajes. La situación económica es la que es desde que Josep María Bartomeu dejase el Camp Nou. Deco confirmó que no habrá muchas incorporaciones y que no se invertirán grandes sumas de dinero. Quien llegue deberá hacerse fuerte con lo que sale de La Masía e igualmente con las piezas que se hagan presentes de cara al primer mes de la 2024/2025. El portugués confirmó el interés en Aleix García e igualmente que nombres no entrarán en el mercado para generar ingresos.

“Vender a Frenkie de Jong y Araújo y traer a Mbappé sería un error y empeoraría al equipo”. Así definía Deco la situación de dos de los nombres más apetecibles para el resto de Europa. Están amortizados y esto hace que Barcelona sacase una gran ventaja en cuanto a límite salarial se refiere. Eso sí, Mundo Deportivo señala esta mañana a Jules Koundé como el eslabón más débil de la cadena de posibles salidas. Tiene que darse una gran venta para cuadrar caja. El director deportivo también descartó que grandes jugadores como Joshua Kimmich o Rodri son ahora mismo imposibles para las finanzas de la entidad. Se buscará retener a los Joao Félix y Cancelo.

El apartado director técnico es otro punto clave. Barcelona no tendrá a Xavi y Deco confirma que se busca un perfil ‘Barça’. Alguien que conozca la casa y que sepa lo que hay dentro y fuera del club. Hubo elogios a un Rafa Márquez, pero se dejó en claro que el mexicano solo tomará las riendas del primer equipo en caso de emergencia. El actual entrenador del filial queda descartado a corto plazo para quedarse con el puesto de Hernández. Hasta aquí y en sus palabras, se niega cualquier acercamiento con José Mourinho o incluso Pep Guardiola.

También hay novedades en el apartido camiseta. Barcelona y Nike han ido de la mano desde 1998 en una alianza que ha nutrido como nunca las arcas de ambas marcas. Medios como Sport hablan de otras que como Adidas, Puma o New Balance, estudian la forma de llegar a un conjunto culé que recibe gracias a la empresa norteamericana sumas que llegan a los 105 millones de euros anuales. Tienen acuerdo hasta el 2028 con posibilidad de romperse 24 meses antes.

Conte, ofrecido

Es la última hora sobre el futuro del banquillo culé. Sport afirma que pese a la política adoptada por Deco en sus declaraciones, desde Italia han llegado ofrecimientos para poner la hoja de vida de Antonio Conte en manos del Barcelona. El DT se encuentra libre tras su paso por Tottenham. Muchos le relacionan ahora mismo con un AC Milan 2024/2025.

Dardos de Ceferin a la Superliga

“Cada club puede unirse a la competición que quiera. Planean por su deseo de hacer más dinero, capital, poder, prestigio. Sentimiento de superioridad y avaricia. Siempre quieren más y más. Quieren ser superiores. La Superliga es como la manzana de Blancanieves”, palabras del presidente de UEFA minutos atrás. Barcelona no olvidemos y pese a su distanciamiento con Real Madrid, sigue inmerso en una Superliga donde habrá novedades en marzo.