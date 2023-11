¿Por qué? Es la pregunta que retumba por todo el universo Real Madrid a la hora de entender los motivos que expliquen un comunicado del día sábado para negar cualquier acercamiento con Kylian Mbappé o su futuro. El conjunto merengue se blinda de escenario de conflicto mientras desde PSG hoy llegó la respuesta de Nasser Al-Khelaifi por Italia. FIFA mira de reojo un traspaso que tiene muchos actores y poderes de por medio.

Todos los clubes lo hacen, pero hablamos de algo ilegal. Que Real Madrid niegue contactos con Mbappé se basa en una postura para evitar investigaciones de FIFA por ponerse a trabajar el traspaso de un jugador con contrato en PSG. Hasta el 1 de enero la casa blanca no podría hablar con el jugador y si con un club con el que no tiene relación en ningún sentido. Repetimos que cada fichaje que se hace tiene charlas informales antes de que empiecen las negociaciones, pero Paris ya ha filtrado en el pasado que no dudarán en denunciar a los blancos si tienen indicios de que estos hablan con Kylian Lotin.

MARCA habla de una postura por el Bernabéu que envuelve tanto rabia como impotencia. Si bien es un secreto a voces que Real Madrid tiene en su cabeza fichar a Mbappé, niegan cualquiera de las informaciones de las últimas horas basándose en que dicho escenario es imposible antes del 1 de enero. Consideran por la Casa Blanca que las noticias del fin de semana distraen a su vestuario, que quitan los ojos de un equipo que apenas ha perdido un partido en lo que vamos de temporada y que refuerzan por medio de utilizar su nombre las arcas de decenas de periódicos e informativos a lo largo del planeta. ¿Si no hay charlas no hay nada que esconder no? Sí. Pero hay más matices a tener en cuenta.

Durante el verano PSG ya amenazo con denunciar al club blanco. Se habló por diversos portales franceses de un estado de Qatar enojado con los rumores de su estrella yéndose a su rival en el mercado. También de un convencimiento pleno de que Mbappé habla, negocia y tiene todo firmado con Real Madrid. Hoy la Casa Blanca sabe que hasta el 1 de enero no puede mover ficha y que una investigación por parte de la FIFA sería motivo de sobra para dar marcha atrás todo lo hecho alrededor de Kylian Lotin en estos meses.

Que nadie lo dude, Real Madrid va a buscar nuevamente el fichaje del crack de Le Bleus. Es la pieza que me falta el proyecto, así como un objetivo personal de esa Junta directiva a la que pocos nombres se le han escapado en el pasado. Lo que si será distinto son los tiempos, pues por el Bernabéu se ponen de plazo enero para saber si cuentan o no con su presencia. Evitar bombas internan e investigaciones de FIFA, los motivos de un comunicado que pudo llegar en verano.

Al-Khelaifi responde a Real Madrid

“No he visto el comunicado del Madrid ni lo he leído. A nosotros solo nos interesa nuestro trabajo y no lo que hagan los demás”, respondía en La Gazzetta dello Sport minutos atrás. Qatar confía, como ocurriese en primavera del 2021, a vencer nuevamente en una trama donde Mbappé será el único amo de su destino.

¿Qué niega Real Madrid?

Primero las palabras de MARCA que el pasado viernes hablaban de un optimismo de bordados en el fichaje del francés. También las de El Chiringuito cuando se marcaba que Mbappé heredaría la ‘10’ de Luka Modric. No es un fichaje sencillo, se tiene miedo al fracaso como ocurrió en el 2022 y por encima de todo a quitar el foco de lo único que importa: el césped. Que se hable de sueldos por encima de los 25 millones de euros para Kylian en el Bernabéu, otro posible problema por el vestuario que se quiere evitar.