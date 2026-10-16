Salen a la luz los informes de la llegada de Messi al Barcelona: “No se le debe fichar”

El periodista Florent Torchut de France Football revela los primeros informes que se tuvieron en La Masia de Messi. Alguno le bajaba el pulgar al 10.

La llegada de Lionel Messi a Barcelona en el año 2000 cambió para siempre el mundo del fútbol. Los blaugranas se quedaron con la gran promesa del fútbol internacional después de diferentes debates internos alrededor de su fichaje. Han salido a la luz desconocidos informes de La Masia y donde en algunos casos incluso se recomendaba no incorporar al jugador argentino. El resto es historia.

“Calidad técnica indiscutible, pero su limitación física (142cm) le impide competir. Aunque crezca, con 150cm, será muy complicado jugar en cadete. creo que no se debe fichar. Seguir su evolución y volver a probarlo dentro de un par de años”, marcan los informes mostrados por el periodista Florent Torchut de France Football. Todo se daba después de que el 10 no encontrase un club que quisiera pagar su tratamiento en Argentina.

Los elogios al jugador argentino por su técnica iban de la mano con su situación de crecimiento. Incluso papeles dentro de La Masia del Barcelona le comparaban nada más ni nada menos que con la mayor gloria del fútbol argentino hasta entonces. El debate estaba servido y finalmente se tomó la mejor decisión en pro de los intereses del Camp Nou: “Salvando las distancias es un Maradona pequeño de edad. Yo lo ficharía, tiene que ir a mucho más. Ya veremos su evolución”.

“Por su edad es un jugador técnicamente muy completo, destaca sobre sus compañeros. Tiene visión de jugada, es ágil, es vivo, listo, tiene un dribling muy bueno, pase bueno. Sobresale de todos sus compañeros, patea bien y fuerte, en el 1vs1 es muy bueno, pero es bajito, le falta físico, no va por alto y los rivales la mayoría son superiores en físico”, más extractos de esos informes que después de más de 20 años ven la luz.

Messi superó todas las expectativas en Barcelona: GETTY

Messi llegó a España a inicios de siglo para comenzar una aventura total. Pocos años después debutaría con un equipo donde es el máximo goleador y ganador de todos los tiempos. Los informes de su llegada al equipo catalán se mostraban preocupados por el desarrollo de su físico al mismo tiempo que dejaban en claro que estábamos ante la presencia de un jugador dotado técnicamente. El resto, repetimos, es historia.

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Se cumplen 22 años del debut de Messi en Barcelona

Todo ocurrió el 16 de octubre del año 2004. Barcelona disputaba por aquel entonces un derbi de la ciudad condal frente al Espanyol como visitante. A lo largo del segundo tiempo, el entrenador neerlandés Frank Rijkaard llamaba a un desconocido Messi para tener sus primeros minutos oficiales ingresando por Deco. Fue el primer partido del argentino con un equipo con el que conquistaría el planeta en todos los sentidos.

Tras dicho compromiso, Messi sumó casi 700 goles con el Barcelona. Ganó más de 30 títulos e igualmente se convirtió en una gran figura de un equipo que cambiaría para siempre el clásico contra el Real Madrid. 22 años atrás nadie lo sabía, pero acababa de cambiar para siempre la historia de todo el fútbol español y europeo.

Datos claves

Florent Torchut reveló informes de La Masia que aconsejaban no fichar a Lionel Messi .

reveló informes de La Masia que aconsejaban no fichar a . Los informes de La Masia señalaban la limitación física (142 cm) inicial de Lionel Messi .

inicial de . Lionel Messi debutó oficialmente con el Barcelona el 16 de octubre de 2004 ante Espanyol.