El jamaiquino nunca ha negado su admiración por algunas de las grandes figuras del deporte rey. Señala a una por delante del resto.

A pesar de dedicarse al, Usain Bolt es una figura común por el mundo del fútbol. Incluso y tras retirarse de las carreras intentó consolidarse en una profesión a la cual siempre ha reconocido amar y en la que nunca ha tenido problemas a la hora de comentar sobre quién le parece el mejor futbolista de todos los tiempos. Sus declaraciones a lo largo de los últimos 15 años son absolutamente tajantes.

“¡Oh, Dios mío, hay tantos! Siempre he soñado estar a la altura de grandes campeones como Diego Armando Maradona, Pelé o Muhammad Ali… No puedo nombrar solo uno, hay muchos. Estoy feliz de estar considerado una de las grandes leyendas del deporte…”, supone el primer gran extracto que puede encontrarse del jamaiquino allá por el año 2010. Su fanatismo por el Manchester United es la clave para entender por qué señala al final del camino a nombres como Cristiano Ronaldo.

Ya en 2013 fue consultado por el gran debate del siglo. En aquel entonces Cristiano Ronaldo y Lionel Andrés Messi generaban disputas prácticamente a diario sobre quién era el mejor jugador del momento. Usain Bolt jamás negó su admiración por ninguno de estos nombres, pero se queda con el portugués justamente por su fanatismo alrededor de los Diablos Rojos.

“Es muy difícil. Soy hincha de Argentina, pero también de Cristiano desde su etapa en el Manchester United, equipo del que soy seguidor… Pero creo que Cristiano tiene algo más porque ha demostrado su valía en la liga italiana, La Liga y también en la Premier League. Entonces, personalmente, diría Cristiano Ronaldo”, más palabras de Usain Bolt alrededor del eterno debate sobre los dos grandes activos de este siglo.

CR7, el GOAT del fútbol para Usain Bolt: GETTY

Para Usain Bolt, el máximo goleador de la historia del fútbol se queda con el eslogan de GOAT. Más de una década después de estas declaraciones, Cristiano Ronaldo continúa batiendo todo tipo de marcas y sueña con llegar a los 1000 gritos sagrados desde su debut. Para el corredor jamaiquino no ha existido un futbolista con su capacidad de cambiar los partidos a partir de remates.

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