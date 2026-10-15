Inter Miami clasificó a los playoffs de la MLS y ahora Messi podrá enfocarse en batir el récord de Carlos Vela

Berterame y De Paul meten a Inter Miami en los playoffs de la MLS. Messi se enfocará en el récord de Vela hasta la postemporada.

Inter Miami certificó su clasificación a los playoffs de la MLS. Lo hizo después de una victoria por 2 a 0 frente a New York City FC. Una jornada sin goles de Lionel Andrés Messi, pero que permitirá al argentino liberarse de responsabilidades colectivas para poder enfocarse en intentar superar una de las grandes marcas en la historia del torneo: el récord de Carlos Vela vuelve a estar en la hoja de ruta del argentino.

El mexicano es el futbolista con más goles en una sola temporada de la MLS sin contar los playoffs. Durante el año 2019 anotó un total de 34 goles oficiales durante la primera fase del torneo. Messi hasta la fecha suma 23 anotaciones y un acumulado de 13 asistencias que le convierten en el jugador que más goles ha generado de todo el torneo. No le quedan muchos partidos para intentar superar la marca de Carlos Vela.

Atlanta United, New York Red Bulls, FC Cincinnati, New England Revolution y Charlotte FC: esto es lo que le queda a Lionel Messi antes de tener que disputar la postemporada de la MLS. Es un calendario exigente en cuanto a la cantidad de partidos necesarios para superar el récord de Vela, considerando también los compromisos extra futbolísticos que tendrá el argentino a lo largo de las próximas horas.

Recordemos que Messi viajará a España para aterrizar en el país el día jueves de cara a recibir el premio Princesa de Asturias. Unas 48 horas más tarde, Inter Miami estará visitando a Atlanta United. Los principales medios de comunicación de Estados Unidos dan por hecha la presencia del rosarino en dicho compromiso. No quiere perderse ninguna batalla antes de la llegada de unos playoffs donde no nos olvidemos que el equipo de Florida defiende el título.

Vela sigue siendo el máximo anotador de una sola campaña de la MLS: GETTY

Messi tiene un total de 6 encuentros para intentar marcar como mínimo 11 goles. Hablamos de un reto de peso al que seguramente solo se encuentra a la altura un futbolista de su talla. Es el principal reto individual al cual se enfrentará a finales de este año 2026, donde ya confirmó su salida de la Selección Argentina. Competir con Nashville por el Supporters’ Shield parece cada vez más complicado.

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Messi no hablará con la prensa en España

Era una de las grandes dudas sobre la asistencia del argentino a los premios Princesa de Asturias, todo ello después de retirarse de la selección argentina y de haber perdido la final de la última edición de la Copa del Mundo ante la Roja. Se espera que su paso por Asturias esté marcado por compromisos protocolarios y no por intercambios con los medios de comunicación.

La página web de los premios confirmó a Bolavip que Messi no emitirá ningún discurso a pesar de ser premiado. Se espera que podamos verle a lo largo de diferentes actos con niños, allanando el camino antes de recibir el galardón por ser una de las figuras más influyentes del deporte internacional.

Datos claves

Lionel Messi suma 23 goles y 13 asistencias en la presente temporada con Inter Miami.

suma en la presente temporada con Inter Miami. El récord de Carlos Vela en la MLS es de 34 goles en fase regular (2019).

en la MLS es de (2019). Lionel Messi necesita anotar 11 goles en 6 partidos para igualar la marca de Vela.