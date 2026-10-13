¿A cuánto quedó Messi de ser el máximo goleador sudamericano de la MLS?

El último fin de semana de la MLS volvió a estar marcado por la figura de Lionel Andrés Messi. El argentino anotó de la mano del Inter Miami y llegó a un total de 80 tantos en el campeonato norteamericano. En este momento, solamente 66 goles le separan de ser el sudamericano con más anotaciones en toda la historia del torneo. Se encuentra a 13 del argentino que más veces festejó gritos sagrados al norte del continente.

El top ten de goleadores sudamericanos de la MLS empieza con el colombiano Juan Pablo Ángel. Este sumó 75 goles en su paso por el torneo. Leo también se encuentra superado por los 79 del uruguayo Diego Facúndez e igualado en los 80 de Luciano Acosta. Messi aparece séptimo con la misma cantidad de tantos que el ex Boca Juniors y espera a lo largo de las próximas jornadas superar los 81 del peruano Raúl Ruidíaz. Cuando lo consiga, estará a solamente algunos gritos sagrados de meterse en el top 5.

Esa tabla la empieza el colombiano Fredy Montero con un total de 86 goles. 90 tiene el uruguayo Diego Rossi y 93 el argentino Diego Valeri. Es el futbolista con el mismo pasaporte de Lionel con más tantos en toda la historia de la MLS desde su fundación. Los dos nombres que aparecen por delante del ex Lanús son los únicos sudamericanos que superan el centenar de gritos ahora mismo en el torneo.

Con 138 goles aparece un excompañero de Messi. El venezolano Josef Martínez es historia viva del torneo gracias a sus pasos por Atlanta United y también Inter Miami. A pesar de su tremendo rendimiento en el torneo norteamericano, todavía se encuentra a varios goles de distancia del máximo anotador sudamericano desde la fundación del torneo de las franquicias.

Jaime Moreno, máximo goleador latino de la MLS: GETTY

Messi necesita 66 goles para superar los 145 del boliviano Jaime Moreno. Probablemente el mejor delantero en la historia del D.C. United. Sigue por delante de todos los nombres implicados hasta la fecha a pesar del paso del tiempo. Superarlo será uno de los grandes retos que tendrá Leo antes de que como mínimo termine su contrato a finales del año 2028 en la ciudad de Miami.

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Messi, ante la recta final por la Supporters’ Shield

El torneo que premia al equipo más regular de la temporada se encuentra en este momento en manos de Nashville. Los amarillos tienen 63 puntos por los 49 que suma un Inter Miami al que le quedan solamente 6 partidos antes de la llegada de los playoffs. Parece una tarea casi imposible poder remontar la distancia con uno de los conjuntos a los que más veces se ha enfrentado Messi desde su llegada a Norteamérica.

Es importante no confundir este reconocimiento con el de ser campeón de la MLS. Este título llegará después de la disputa de los playoffs e igualmente Inter Miami es el actual campeón después de su victoria frente a Vancouver el año pasado. Messi y Las Garzas, sin margen de error para intentar conseguir la Supporters’ Shield.

Datos claves

Lionel Messi suma 80 goles en la MLS y ocupa la séptima posición sudamericana histórica.

suma 80 goles en la MLS y ocupa la séptima posición sudamericana histórica. El boliviano Jaime Moreno lidera la tabla de goleadores sudamericanos de la MLS con 145 tantos.

lidera la tabla de goleadores sudamericanos de la MLS con 145 tantos. Lionel Messi requiere 66 goles adicionales para convertirse en el máximo goleador sudamericano histórico.