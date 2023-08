Barcelona se alista para un final de mercado de locos en todos los sentidos y donde hay que generar ingresos a nivel salarial para asaltar diversas operaciones en entrada de jugadores. Ansu Fati, cada vez más cerca de dejar el Camp Nou, se debate ahora mismo entre Brighton y Sevilla de cara a dejar Cataluña por unos 12 meses. La decisión de su marcha, más que tomada.

El canterano ha perdido minutos a manos de otros compañeros que han encontrado más continuidad bajo el brazo de Xavi Hernández. Ansu Fati cede a las presiones de un entorno que le recomendaba salir del Camp Nou y que por encima de todo, sostiene en Cataluña no encontrará todas las facilidades que quiere para consolidar su recuperación a nivel físico.

“Ansu Fati al Brighton, ¡Here we go! Acuerdo vigente entre Brighton y Barcelona como se reveló anteriormente, acuerdo verbal ya cerrado…Sin cláusula de opción de compra…Contrato de préstamo hasta junio de 2024…Parte principal del salario cubierta. El viaje se reservó el jueves, Brighton quiere que se firme lo antes posible”, palabras de Fabrizio Romano que ya no son la última hora de la trama.

Andalucía o Reino Unido, posibilidades

Mientras fuentes como Fabrizio Romano hablaban de un acuerdo cerrado con Brighton y de un ‘no’ al Tottenham que llegó tras las charlas con Mendes, otros medios como Mundo Deportivo hablan de un viejo conocido de Ansu Fati como un nuevo aspirante a quedarse con sus servicios. Sevilla, donde el delantero fue canterano, busca su cesión en una operación ya es estudiada por el entorno del jugador.

Todo se define en las próximas horas y el puesto de UEFA Champions League de los hispalenses puede ser clave. Ansu Fati ha pedido hasta esta mañana para anunciar que será de su futuro. Mundo Deportivo indica: “En la capital andaluza creen que volver al club en el que estuvo hasta los 12 años sería la mejor fórmula para que Ansu pudiera recuperar sus mejores sensaciones”.

¿Qué jugadores se fueron del Barcelona esta temporada?

Los Culés, en tanto, se han desprendido de varias figuras importantes como Sergio Busquets y Jordi Alba (Inter Miami), y se suman a las salidas de Samuel Umtiti (Lille) y Álex Collado (Real Betis). En tanto, fueron transferidos Ousmane Dembélé (PSG), Franck Kessié (Al Ahli) y Nico (Porto), mientras que Sergiño Dest (PSV), Pablo Torre (Girona), Julián Araújo (Las Palmas), Estanis Pedrola (Sampdoria), Álex Valle (Levante) y Chadi Riad (Real Betis) fueron prestados.