A pesar de que hubo enormes movimientos en este mercado, la novela de Kylian Mbappé continúa siendo una de las más atrapantes. El delantero de Paris Saint-Germain estuvo en guerra con su club, pero finalmente está bajo las órdenes de Luis Enrique en el arranque de la temporada.

Sin embargo, aunque sigue teniendo minutos con PSG, su salida del club no está para nada descartada. Desde que se conoció que no extendería su vínculo más allá del 2024, una venta emergió como la mejor opción para todas las partes. Pero no llegó una oferta formal suficiente.

Este lunes, As informó que emisarios de Qatar viajaron a la capital francesa para reunirse con el entorno de Mbappé. Le ofrecen una nueva renovación para limar asperezas, pero continúa sobre la mesa la posibilidad de ser vendido a otro equipo este verano.

En ese contexto, la directiva de PSG le puso un monto al atacante y lo dejará salir por él sí o sí. En caso de que llegue una oferta por 250 millones de euros, Mbappé saldrá de París. A pesar de ello, Real Madrid no movió aún sus piezas y se mantiene en el plan de ficharlo gratis el próximo año.

¿Cuáles son los refuerzos de PSG durante este mercado?

PSG, hasta el momento, confirmó los fichajes de Manuel Ugarte (Sporting CP), Lucas Hernández (Bayern Múnich), Kang-in Lee (Mallorca), Milan Skriniar (Inter), Marco Asensio (Real Madrid), Cher Ndour (Benfica) y Arnau Tenas (FC Barcelona Atlétic). También se sumó Gonçalo Ramos (Benfica) en calidad de cedido (con futura obligación de compra) Además, se confirmó la compra definitiva de Hugo Ekitiké (Stade Reims). En tanto, Xavi Simons (PSV) fue recomprado. Por último, Georginio Wijnaldum (AS Roma), Julian Draxler (Benfica), Colin Dagba (Estrasburgo), Keylor Navas (Nottingham Forest), Edouard Michut (Sunderland) y Layvin Kurzawa (Ferro) retornaron de sus préstamos

¿Qué jugadores se fueron del PSG esta temporada?

Los parisinos, en tanto, han dejado ir a Lionel Messi (Inter Miami), Neymar (Al Hilal) y Sergio Ramos (sin club) como figuras más importantes. Han transferido también a Mauro Icardi (Galatasaray), El Chadaille Bitshiabu (RB Leipzig), Junior Dina Ebimbe (Eintracht Frankfurt), Abdou Diallo (Al Arabi), Leandro Paredes (AS Roma), y Djeidi Gassama (Sheffield Wednesday). Además, Xavi Simons (RB Leizpig) y Renato Sanches (AS Roma) fueron cedidos a préstamo.