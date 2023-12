Lionel Messi fue premiado por la revista Time como el atleta del 2023. Bajo ese marco, brindó una entrevista en la que volvió a referirse respecto a lo que fueron las semanas en las que debió definir su futuro para después de su proceso en el París Saint-Germain. Como todos saben, desembarcó en el Inter Miami, pero tuvo una propuesta que lo acercó bastante a la chance de volver a enfrentar a Cristiano Ronaldo.

“La verdad es que afortunadamente tenía varias opciones sobre la mesa que eran interesantes, y tuve que analizarlas y pensar, incluso sopesarlas con mi familia, antes de tomar la decisión final de venir a Miami. Mi primera opción era volver a Barcelona, pero no fue posible. Traté de regresar y no sucedió”, expresó el campeón del mundo, que una vez más resaltó que su deseo era volver a vestir la camiseta culé.

Asimismo, sobre la chance de recalar en la Liga Pro Suadí (trascendió que el Al Hilal era el equipo interesado) y, de esa manera, cruzarse con Cristiano Ronaldo, Lionel Messi declaró: “También es cierto que después estuve pensando mucho en ir a la liga saudí, donde conozco el país y han creado una competición muy potente que puede convertirse en una liga importante en un futuro próximo”.

En esa dirección, dejó en claro que la posibilidad de jugar en el torneo por excelencia de los países que integran Oriente Medio estuvo muy cerca por sus vínculos comerciales: “Como embajador de turismo del país, fue un destino que me atrajo, sobre todo porque he disfrutado todo lo que he visitado, por cómo está creciendo el fútbol en el país y por el esfuerzo que están poniendo en crear una competición de primer nivel”.

Para cerrar, por si quedaba alguna de que tras su antipática etapa por el París Saint-Germain (por sus cruces con la directiva y los hinchas, además del frustrado intento en la Champions League) los rumores que lo arrimaron al Al Hilal de la Liga Pro (finalmente el que se sumó fue Neymar Júnior) eran ciertos, agregó: “era Arabia Saudita o la MLS, y ambas opciones me parecieron muy interesantes”.

Lionel Messi firmó un contrato hasta diciembre del 2025

Lionel Messi en su arribo al Inter Miami a mediados del 2023 firmó un contrato que se extiende hasta diciembre del 2025. Eso quiere decir que su vínculo terminará a tan solo seis meses de la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026. Tal escenario no significa que busque estirar su estadía para el torneo global, pero lo alcanza a la posibilidad de concretar su participación.

El frustrado amistoso entre Lionel Messi y Cristiano Ronaldo para enero del 2024

Hace semanas, en Arabia Saudita trascendió que el Al Nassr había firmado un acuerdo con el Inter Miami para un encuentro amistoso en el contexto de la Riyadh Season Cup 2024, con lo cual hubiese asegurado una nueva, y quizás última, edición del Lionel Messi vs. Cristiano Ronaldo. No obstante, el propio club norteamericano desmintió el rumor y, por el momento, los de Gerardo Martino jugarán encuentros de exhibición, solamente, en los Estados Unidos.