Llegó un día muy especial. Y es que este domingo 1 de marzo se dará por finalizada la primera jornada de la temporada 2020 de la Major League Soccer con un partidazo entre Los Angeles FC e Inter Miami, que decretará su debut oficial en la competición.

Pero más allá del juego, es una fecha importante para Carlos Vela, la súper estrella de los de California. Y es que está cumpliendo 31 años de vida.

Por eso, en la previa al encuentro, la afición de los Black and Gold le dio un regalo al delantero mexicano:

"Happy Birthday to you", se escuchó desde la grada del Banc of California Stadium para el futbolista azteca que agradeció el gesto de sus seguidores con aplausos mientras entraba en calor.

El encuentro comenzará a las 16:30 horas, del centro de México, y 14:30, en Los Angeles.

