Inter Miami tuvo en 96 minutos de juego en casa la oportunidad de ganar el segundo título en la historia del equipo en un periodo de un poco más de dos meses. Gerardo Martino no pudo contar con Lionel Messi, perdieron 1 a 2 la final de la US Open Cup 2023 y ya tomó una primera decisión. ¿David Beckham le puso presión con Zinedine Zidane?

En la previa al partido Inter Miami vs. Houston Dynamo, Beckham presumió que Zidane había llegado a Estados Unidos para ver la gran final de la US Open Cup. ¡Dicho y hecho! La leyenda del fútbol mundial apareció en el estadio DRV PNK, pero no pudo ver jugar a Leo Messi.

Una fatiga en el músculo posterior de la pierna derecha sacó a Messi de la final de la US Open Cup 2023. No obstante, la foto de Zinedine Zidane con Leo y David Beckham se tomó, hizo explotar Instagram con más de 880.000 ‘Me Gusta’ en el perfil del exjugador francés y… ¿Le puso presión a Gerardo ‘El Tata’ Martino?

¿Beckham le puso presión con Zidane? La primera decisión de Martino tras perder la final

A pesar que tener un entrenador que lo ganó todo a nivel de clubes en el vestuario le pondría presión a cualquiera, el futuro de Zinedine Zidane estaría vinculado a un equipo francés y no a reemplazar al ‘Tata’ Martino en Inter Miami. Sin embargo, el DT ya tomó una primera decisión inesperada.

Según informó Nico Bravo, periodista del canal TUDN, la primera decisión que tomó Gerardo Martino tras perder la final de la US Open Cup 2023 fue no asistir a la conferencia de prensa del 29 de septiembre en la previa al partido Inter Miami vs. New York City. Javier Morales, asistente, será el encargado de hablar con los medios de comunicación. ¿‘El Tata’ empezó a sentir la presión?

¿Cuándo es el próximo partido de Inter Miami?

Luego de perder la final de la US Open Cup 2023 por 1 a 2 contra Houston Dynamo, el próximo partido de Inter Miami será vs. New York City a las 19:30 ET (20:30 ARG) por la jornada MLS del sábado 30 de septiembre. Lionel Messi está en duda por una fatiga en el músculo posterior de la pierna derecha.

¿Cuántos goles tiene Messi en Inter Miami?

En total, Lionel Messi suma 11 goles con Inter Miami en doce partidos disputados. Diez fueron en la Leagues Cup 2023, que convocó equipos de la MLS y la Liga MX, y que significó el primer título desde su llegada a Estados Unidos. La última anotación de Leo se registró ante New York Red Bulls en el debut en la liga de USA.