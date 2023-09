Tarde que temprano, la noticia tenía que llegar. El efecto Lionel Messi tiene un nuevo capítulo con la información que Inter Miami le dio a conocer a sus fanáticos más leales. Ya se saben los nuevos precios para ver al jugador argentino y compañía en la próxima temporada y en las redes sociales explotaron por el aumento que tuvieron.

Leo Messi necesitó de tan solo 7 partidos para anotar 10 goles y ser parte fundamental en el primer título en la historia de Inter Miami: la Leagues Cup 2023. David Beckham y los hermanos Mas se dieron cuenta del impacto de Lionel y ya piensan en lo que será la temporada 2024.

“Los poseedores de abonos de temporada del Inter Miami recibieron hoy (28 de septiembre) formularios/información de renovación para la temporada 2024. Los precios se duplicaron, triplicaron respecto a este año según las personas con las que he hablado hasta ahora”, publicó Michelle Kaufman, del diario Miami Herald.

Inter Miami dio a conocer los nuevos precios para ver a Messi

A pesar de que el contrato de Lionel Messi está asegurado inicialmente hasta junio de 2024, ya que según informó Gastón Edul, del canal TyC Sports, al finalizar cada temporada tiene la opción de salir del equipo, Inter Miami dio la primera muestra que esperan contar con Leo al menos para toda la próxima campaña de la MLS. Así lo reflejan los nuevos precios de los abonos.

Luego de que se diera a conocer que los precios para renovar el abono de Inter Miami de cara a la temporada 2024 van desde $867 hasta $45.900 dólares, no se menciona el valor de las suites en el estadio DRV PNK, Jaime Ojeda, periodista que sigue la acción de la MLS, sostuvo que “no es normal que el abono de temporada más barato de Inter Miami CF sea más caro que el del 90% de equipos de Premier League y La Liga”. ¿Todo por ver a Leo Messi?

¿Cuándo es el próximo partido de Inter Miami?

Luego de perder la final de la US Open Cup 2023 por 1 a 2 contra Houston Dynamo, el próximo partido de Inter Miami será vs. New York City a las 19:30 ET (20:30 ARG) por la jornada MLS del sábado 30 de septiembre. Lionel Messi está en duda por una fatiga en el músculo posterior de la pierna derecha.

Los goles de Messi con Inter Miami

El astro argentino anotó en ocho partidos con Inter Miami. En su debut, ingresando desde el banco de suplentes, le dio el triunfo ante Cruz Azul con un golazo de tiro libre. Aquí lo puedes revisar.

En su segundo partido (el primero como titular) tuvo una gran actuación ante el Atlanta United de Thiago Almada, su compañero de selección. Marcó un doblete de goles para la victoria por 4-0. Los dos tantos que marcó, los puedes ver aquí.

Luego, jugó el Clásico del Sol ante Orlando City, por los dieciseisavos de final de la Leagues Cup. Abrió el marcador a los siete minutos y sentenció el triunfo por 3-1 para completar un nuevo doblete de goles. Pulsa aquí para ver estas dos anotaciones.

Tras ello, otro doblete. Nuevamente, abrió el marcador, esta vez para el duelo de octavos de final ante FC Dallas con asistencia de Jordi Alba. Para ver este tanto, pulsa aquí. Leo Messi también le dio el empate 4-4 a Inter Miami ante FC Dallas con un nuevo golazo de tiro libre al ángulo. Aquí puedes ver este brillante remate.

En cuartos de final se volvió a reportar ante Charlotte FC. Messi recibió del ecuatoriano Campana y con exquisita definición cerró el 4-0 para meterse en semifinales. Revisa la anotación acá.

En las semifinales ante Philadelphia Union se encargó de anotar un gol clave para avanzar a la final. En esta ocasión participó en el triunfo por 4-1. La ‘Pulga’ marcó el segundo gol de la jornada con un potente remate a una distancia de 31.8 metros del arco rival. Repasa la jugada aquí. Y en la gran final, abrió el marcador con un golazo de zurda al ángulo para poner en ventaja a Inter Miami. Mira el tanto ante Nashville SC.

En el debut de Lionel Messi en la temporada MLS 2023, el jugador argentino anotó el 2 a 0 contra New York Red Bulls en una auténtica joya colectiva que ya postularon como el mejor gol del torneo.