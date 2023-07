Lionel Messi debutará el próximo viernes 21 de julio en el partido contra Cruz Azul, de México, por la primera fecha de la Leagues Cup (Copa), y cuando todo parecía felicidad en Inter Miami, se confirmó los dos jugadores estelares que Leo perderá para el primer torneo con su nuevo equipo.

Cuando el reloj marque las 20:00 ET (21:00 ARG) del viernes 21 julio, empezará el desafío de Leo Messi para mantener al Inter Miami con vida en la temporada 2023. Al ser últimos en la Conferencia Este de la MLS, la Leagues Cup es una de las grandes esperanzas para tener el primer título del crack argentino en Estados Unidos. También jugarán la semifinal de la US Open Cup contra FC Cincinnati el 23 de agosto.

Sin embargo, no son buenas las noticias de entrada para Lionel Messi, Sergio Busquets, Jordi Alba y todo Inter Miami. El nuevo equipo de Leo está con Cruz Azul y Atlanta United en la Zona Sur 3 de la Leagues Cup y deberá quedar al menos en el segundo lugar para clasificar a los 16avos de final. Para cumplir este objetivo, dos refuerzos, salvo que se dé una excepción en el reglamento, no podrán disputar este torneo.

Inter Miami presentó de manera oficial a Diego Gómez como nuevo refuerzo el 19 de julio de 2023. El volante paraguayo, de 20 años, viene como una de las joyas del fútbol suramericano, pero no alcanzó a ser inscrito para la Leagues Cup. Por ese motivo, es el primer jugador que pierde Messi para el torneo en el que debutará con su nuevo equipo. ¿Quién es el otro? Bolavip te lo cuenta.

Confirmado: Los 2 jugadores estelares que Messi pierde para el primer torneo con Inter Miami

Esteban Edul, periodista de ESPN, no solo confirmó que tanto Lionel Messi como Sergio Busquets empezarán como suplentes en el partido Inter Miami vs. Cruz Azul, también reveló los dos jugadores que Leo perderá para la Leagues Cup. Solo una excepción sin prescedentes haría posible tenerlos.

“Facundo Farías y Diego Gómez quedan afuera de la Leagues Cup. No van a jugar la Leagues Cup porque no llegaron a inscribirlos por los papeles, después veremos si hay tiempo de una excepción. Pero por lo pronto no van a estar. Presentaron la lista de buena fe ahora, Inter presentó a Messi con la camiseta 10 a Jordi Alba ya con la camiseta 6 y a Busquets con la camiseta 5“, informó Edul.