Una vez más empezaron a bajar del bus que llevaba a los jugadores de Inter Miami y él no apareció. Lionel Messi se perdió el tercer partido consecutivo del equipo norteamericano, y frente a las especulaciones de la lesión que pueda tener, desde Argentina apuntaron los partidos que se perdería Leo. ¡Duro golpe para David Beckham!

La misión casi imposible de clasificar a los MLS Playoffs 2023 para Inter Miami empieza a quedarse sin partidos. Luego del empate 1 a 1 contra New York City como local, quedan cuatro encuentros para llegar al menos a la novena posición que les daría un partido de posibilidad de cara a estar en Postemporada. ¿Cuántos de estos duelos jugará Messi?

Mientras que Inter Miami sufría para empatar al quinto minuto de adición en la jornada MLS del 30 de septiembre, en redes sociales se instaló la narrativa que Leo Messi sí habría sufrido un desgarro. Sin embargo, el entrenador Gerardo Martino fue contundente al decir que ese reporte “no es verdad”. Algo de alivio llegó para David Beckham, pero no duraría mucho.

Desde Argentina apuntan los partidos que se perdería Messi en Inter Miami

Con un partido menos y a cuatro puntos del noveno lugar en la tabla de posiciones de la Conferencia Este, Inter Miami se jugará cuatro finales hasta el final de la MLS 2023. Si el reporte que llega desde Argentina es cierto, Lionel Messi se perdería al menos dos de los cuatro juegos que le quedan al equipo de David Beckham y compañía.

“La idea es apuntar a Cincinnati, el 7 de octubre“, publicó Federico Bueno, de ESPN, sobre cuándo volvería a jugar Messi en la temporada MLS 2023. Dicho esto, Leo se perdería el partido contra Chicago Fire como visitante del 4 de octubre y el encuentro frente a Charlotte FC del 18 de octubre. Este último si es convocado por la Selección Argentina a las fechas 3 y 4 de las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial 2026.

¿Cuándo es el próximo partido de Inter Miami?

Luego del empate 1 a 1 contra New York City, el próximo partido de Inter Miami será vs. Chicago Fire el miércoles 4 de octubre a las 20:30 ET (21:30 ARG). La presencia de Lionel Messi sigue en duda por una fatiga en el músculo posterior de la pierna derecha.

¿Cuántos goles tiene Messi en Inter Miami?

En total, Lionel Messi suma 11 goles con Inter Miami en doce partidos disputados. Diez fueron en la Leagues Cup 2023, que convocó equipos de la MLS y la Liga MX, y que significó el primer título desde su llegada a Estados Unidos. La última anotación de Leo se registró ante New York Red Bulls en el debut en la liga de USA.