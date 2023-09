US Open Cup

Inter Miami no pudo en la final de la US Open Cup ante Houston Dynamo. Luchó hasta el final, pero no pudo llegar al empate y la franquicia de Texas logró el título gracias al 2-1. A partir de esto, llegaron las primeras críticas para el entrenador argentino Gerardo Tata Martino.

El conjunto de la Florida tuvo la oportunidad de conquistar su segundo título en poco más de un mes. Anteriormente, había ganado la Leagues Cup venciendo en la final a Nashville SC por penales. En esta ocasión, como local, no jugó bien y fue superado por un Houston, que lo dejó con vida en los minutos finales.

El gol de Josef Martínez en tiempo de descuento, sumado a los últimos minutos en donde fue donde más buscó el arco rival, taparon un poco la muy floja actuación de Inter Miami. Por este motivo, las críticas no tardaron en aparecer y el principal apuntado fue Gerardo Martino.

Tata Martino, “el principal responsable”

El rendimiento de Inter Miami en el partido ante el Dynamo dejó en evidencia a Gerardo Martino. El primer tiempo de Houston fue casi perfecto y hasta pudo haber marcado más de los dos goles que finalmente convirtió. Por momentos, fue un “baile“, como llegaron a comentar algunos analistas.

Tras el partido y la derrota final, llegaron las explicaciones del caso. Tata Martino le apuntó a un “equipo gastado” debido a la gran cantidad de partidos seguidos. “En algún momento íbamos a empezar a sufrir las consecuencias de tantos partidos. La empezamos a sentir desde el lado de las lesiones y las empezamos a sentir desde el lado del funcionamiento“, explicó. Las ausencias de Lionel Messi y Jordi Alba son la prueba.

Pero las explicaciones no impidieron las críticas hacia el Tata. Uno de las voces que apuntó la responsabilidad de la derrota al entrenador argentino fue el periodista José Armando, quien sigue la campaña de Inter Miami. “Gerardo ‘Tata’ Martino debe ser considerado el primer responsable de la derrota de Inter Miami ante Houston Dynamo“, cuestionó.

Más allá de que admitió que hay un problema físico en la franquicia de la Florida, destacó que el primer tiempo fue malo. “El equipo está cansado, no hay duda. Dicho eso, lo del primer tiempo fue algo más que cansancio“, dijo. Y agregó en una columna de opinión: “Equivocó el camino“.

¿Cuántos goles tiene Messi en Inter Miami?

En total, Lionel Messi suma 11 goles con Inter Miami en 12 partidos disputados. Diez fueron en la Leagues Cup 2023, que convocó equipos de la MLS y la Liga MX, y que significó el primer título desde su llegada a Estados Unidos. La última anotación de Leo se registró ante New York Red Bulls en el debut en la liga de USA.

Todos los goles de Messi con Inter Miami

El astro argentino anotó en ocho partidos con Inter Miami. En su debut, ingresando desde el banco de suplentes, le dio el triunfo ante Cruz Azul con un golazo de tiro libre. Aquí lo puedes revisar.

En su segundo partido (el primero como titular) tuvo una gran actuación ante el Atlanta United de Thiago Almada, su compañero de selección. Marcó un doblete de goles para la victoria por 4-0. Los dos tantos que marcó, los puedes ver aquí.

Luego, jugó el Clásico del Sol ante Orlando City, por los dieciseisavos de final de la Leagues Cup. Abrió el marcador a los siete minutos y sentenció el triunfo por 3-1 para completar un nuevo doblete de goles. Pulsa aquí para ver estas dos anotaciones.

Tras ello, otro doblete. Nuevamente, abrió el marcador, esta vez para el duelo de octavos de final ante FC Dallas con asistencia de Jordi Alba. Para ver este tanto, pulsa aquí.

Y, le dio el empate 4-4 a Inter Miami ante FC Dallas con un nuevo golazo de tiro libre al ángulo. Aquí puedes ver este brillante remate.

En cuartos de final se volvió a reportar ante Charlotte FC. Messi recibió del ecuatoriano Campana y con exquisita definición cerró el 4-0 para meterse en semifinales. Revisa la anotación acá.

En las semifinales ante Philadelphia Union se encargó de anotar un gol clave para avanzar a la final. En esta ocasión participó en el triunfo por 4-1. La ‘Pulga’ marcó el segundo gol de la jornada con un potente remate a una distancia de 31.8 metros del arco rival. Repasa la jugada aquí.

Y en la gran final, abrió el marcador con un golazo de zurda al ángulo para poner en ventaja a Inter Miami. Mira el tanto ante Nashville SC.

En el debut de Lionel Messi en la temporadaMLS 2023, el jugador argentino anotó el 2 a 0 contra New York Red Bulls en una auténtica joya colectiva que ya postularon como el mejor gol del torneo.

¿Cuándo es el próximo partido de Lionel Messi con Inter Miami?

Luego de la final de la Lamar Hunt US Open Cup, Inter Miami vuelve a la acción de la MLS. Recibe como local a New York City FC este sábado 30 de septiembre. Lionel Messi está en duda por una fatiga en el músculo posterior de la pierna derecha.