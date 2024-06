Este martes 25 de junio Argentina y Chile disputarán su segundo compromiso en la Copa América de Estados Unidos 2024 correspondiente al Grupo A. En su primera cita el elenco de Lionel Scaloni venció a Canadá 2 a 0 en el Mercedes Benz Stadium de Atlanta, mientras que los dirigidos por Ricardo Gareca igualaron sin goles frente a Perú en el AT&T Stadium de Dallas.

En efecto, ambos buscarán encaminar su clasificación a los Cuartos de Final del certamen continental organizado por Conmebol. No obstante, la cuestión deportiva no será el único propósito que se pondrá en análisis en la velada. Es que de manera paralela, el espectáculo servirá para preparar el terreno en función de lo que será el nuevo Mundial de Clubes FIFA que se llevará a cabo entre el 15 de junio y el 13 de julio del año que viene.

Resulta que el MetLife Stadium de Nueva Jersey, en donde se disputará el Argentina vs. Chile, es el recinto apuntado por la entidad que regula el fútbol global para albergar la Final del torneo que reunirá a 32 equipos de todas las confederaciones del planeta. Además, será el mismo escenario que el 19 de julio del 2026 recibirá el duelo definitorio de la vigésimo tercera edición de la Copa Mundial de selecciones.

¿Por qué el inmueble de la ciudad vecina a Nueva York tendrá tanta preponderancia en los dos grandes eventos que se le aproximan a la FIFA? BOLAVIP pudo conversar en la antesala del choque de la Albiceleste con la Roja con un integrante de la organización de la confederación miembro del ente que preside Gianni Infantino.

El MetLife Stadium, el campo en el que se disputará la Final del Mundial de Clubes y de la Copa Mundial 2026.

En primer lugar, resaltó que es el estadio con mayor capacidad de los Estados Unidos (82.500). Además, los alrededores son lo suficientemente amplios tanto para el ingreso como para el egreso de los aficionados. Asimismo entre Nueva York (una distancia de 9,8 millas desde el centro al MetLife Stadium) y Nueva Jersey reúnen cinco aeropuertos, lo que permiten el buen flujo de los espectadores y de aquellos curiosos que deseen vivir en la ciudad el clima festivo de lo que será la Final del Mundial de Clubes y de la Copa Mundial de combinados nacionales.

Los predios de entrenamiento que estarán a disposición de los participantes del Mundial de Clubes que hagan base en Nueva Jersey

Para el Mundial de Clubes de Estados Unidos 2025, los participantes que hagan base en Nueva Jersey tendrán a su disposición los centros de entrenamiento del New York Red Bull (Red Bull Training Center), del New York City FC (Dignity Health Sports Park, en donde se presume que se instalará el Manchester City por ser los dos clubes principales del City Footbal Group), The Pingry School y de la Rutgers University.

Los otros estadios de Estados Unidos en los que se jugarán partidos del Mundial de Clubes 2025

Además del MetLife Stadium de Nueva Jersey, la FIFA, para el Mundial de Clubes de Estados Unidos 2025, contará con: SoFi Stadium de California (70.000), AT&T Stadium de Dallas (80.000), Arrowhead Stadium de Kansas (76.416), Mercedes Benz Stadium de Atlanta (71.000), Lincolnc Financial Field de Filadelfia (69.596), Hard Rock Stadium de Miami (75.540), Lumen Field de Seattle (68.740), Levi’s Stadium de San Francisco (68.500), Gillette Stadium de Boston (65.878) y el NRG Stadium de Houston (71.795).