La primera gran sorpresa en el Mundial de Qatar 2022 la dio Arabia Saudita. Jugó un partido perfecto, adelantando líneas, poniendo nervioso a la Selección Argentina y con un inicio de segundo tiempo con dos golazos que clavaron en el ánimo 'albiceleste'. Los festejos tras el pitazo final del árbitro Slavko Vincic no se hicieron esperar.

La selección árabe conquistó el triunfo más importante de su historia y pone en jaque las chances argentinas. Al-Shehri y Al-Dawsari convirtieron dos golazos en menos de diez minutos del segundo tiempo, evidenciando varios errores de la defensa argentina. Y 'La Albiceleste' nunca encontró respuestas, aún con los cambios.

Hervé Renard planteó el partido perfecto, aún arriesgándose a jugar prácticamente al offside. Precisamente, esto último fue el puñal que clavó las esperanzas argentinas en el primer tiempo. De hecho, entre los árbitros y el VAR anularon tres jugadas que terminaron con gol argentino, lo que podría haber cambiado el trámite del partido.

Así fue el festejo de Arabia Saudita tras su triunfo histórico ante Argentina

Arabia Saudita lo resistió en el segundo tiempo, luego de anotar los dos golazos que arruinaron a los argentinos. Y el pitazo del árbitro Vincic desató el delirio de los hinchas árabes que coparon el estadio Lusail (al igual que la desazón argentina). Se pudo ver a jugadores emocionados, otros saltando de alegría y también dedicando el triunfo ante su público.

Los saudíes ahora son líderes del Grupo C y hasta se permiten soñar con poder clasificar de forma heroica a los octavos de final del Mundial. En tanto, para Argentina, no hay otra salida que ganar sus próximos partidos ante México y Polonia si no quiere otro fracaso mundialista.

