Barcelona y Uruguay habrían hecho un pacto por Ronald Araújo para que esté en el Mundial con algunas condiciones. Sin embargo, podrían no cumplirse y hay sospechas y preocupación en el conjunto catalán.

El Mundial de Qatar está a pocas horas de dar inicio y los clubes seguirán con atención lo que hagan sus futbolistas durante el certamen. Uno de los futbolistas, cuya presencia en la Copa del Mundo más riesgo corría, es Ronald Araújo, quien logró meterse en la lista de jugadores convocados por Uruguay. Sin embargo, en Barcelona todavía hay preocupación por su jugador.

Es que el defensor uruguayo todavía no está al 100 por ciento físicamente para disputar partidos con el seleccionado en Qatar 2022. Aún así, el entrenador Diego Alonso decidió convocarlo para la cita mundialista, a riesgo de que pueda sufrir una recaída de la lesión en el aductor por la cual fue intervenido quirúrgicamente a fines de septiembre.

Según reveló el diario AS, Barcelona envió a un emisario para poder seguir en detalle los movimientos de Ronald Araújo durante su concentración con Uruguay. En las últimas horas, el seleccionado se ha entrenado y el defensor ya está entrenándose en el césped, incluso realizando trabajos con cargas cada vez mayores. Por lo tanto, hay cierta preocupación en el conjunto 'culé' de que esté forzando su recuperación para poder estar cuanto antes a disposición para el Mundial.

El citado medio también habla de un supuesto "pacto tácito" por el cual Barcelona y Uruguay se comprometieron a que Araújo no jugaría la fase de grupos en el Mundial. Su regreso recién podría darse para los octavos de final. En tanto, se piensa en España que el joven zaguero central está forzando para jugar ante Portugal el 28 de noviembre, recortando días de recuperación.

En caso de que esto ocurra, Barcelona reclamará ante la Asociación Uruguaya de Fútbol pidiendo explicaciones sobre lo que concierne a Araújo. AS asegura que el jugador también ha buscado tranquilizar al club, asegurando que no se precipitará a jugar y que sabe perfectamente a lo que se está enfrentando, a la vez que no quiere perjudicar los intereses del club.

Por lo pronto, ante Corea del Sur en el debut de Uruguay en esta Copa del Mundo, Ronald Araújo no estará a disposición. Ante Portugal, el lunes 28 de noviembre, la idea es que tampoco esté, pero ante Ghana, en caso de que se juegue una situación límite, la historia podría cambiar y el supuesto "pacto tácito" podría romperse.