La Federación Francesa de Fútbol (FFF), vigente campeona del mundo, se pronunció hoy a favor de "la exclusión de Rusia del Mundial de Qatar 2022" a raíz del conflicto bélico en Ucrania.

"Esto es algo que aún no he discutido con otras federaciones. Me inclino por una exclusión de Rusia del próximo Mundial. Este es mi primer impulso. Por lo general, creo que el deporte está ahí para reconciliar a las personas y aliviar tensiones. Pero esto va demasiado lejos. Y el mundo del deporte, y en particular el fútbol, no puede permanecer neutral. Ciertamente no me opondré a una exclusión de Rusia", manifestó Noël Le Graët, el presidente de la FFF, en el prestigioso medio 'Le Parisien'.

Además, añadió: "No es solo un tipo que decide por sí mismo. Detrás, hay todo un país. Por supuesto, esto no es culpa de todos los rusos, pero no podemos permanecer neutrales frente a todo esto. Creo que más bien seremos testigos de una reacción unida y simbólica del mundo del fútbol. Y, para quedarnos con el deporte, no debemos olvidarnos de los ucranianos".

Para finalizar, confirmó: "La federación europea (UEFA) decidió el sábado 26 de febrero que se mantendría el partido frente a Ucrania por la Eurocopa 2023, pero que se jugaría en terreno neutral. Aún no sabemos dónde. Pero, simbólicamente, es bueno que los jóvenes ucranianos tengan derecho a defender sus oportunidades".

Las federaciones que no quieren jugar frente a Rusia

República Checa, Suecia y Polonia, tres federaciones miembro de FIFA involucradas en la llave del Repechaje por un cupo al Mundial de Qatar 2022, no están dispuestas a jugar contra Rusia.

Cabe recordar que Rusia debe enfrentar a Polonia el 24 de marzo en Moscú, según el programa inicial y el ganador de ese encuentro, debe enfrentar a Suecia o República Checa el 29 por los últimos cupos a Qatar, por eso la posición conjunta de las tres selecciones toma fuerza y ejerce una gran presión a FIFA.