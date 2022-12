El Mundial de Qatar 2022 entra en sus últimos días de competencia donde se aguarda con emoción por la gran final que disputarán las selecciones de Argentina y Francia. Una de las figuras que tiene este último es Antoine Griezmann y no es para menos, después de semejantes actuaciones durante toda la competencia.

Griezmann es la gran demostración de lo que significa el compromiso en favor del equipo. Francia ha perdido muchas figuras a lo largo de estas semanas por diferentes motivos, sobre todo, lesiones. Esto provocó que el delantero tenga que reconvertir su posición en el campo y, hoy por hoy, juega casi como un mediocampista más, interior o de "falso 10", como han mencionado algunos medios. En definitiva, se hizo constructor del juego francés.

El futbolista de Atlético de Madrid, sin dudas, será parte del once ideal que tenga este Mundial. No sorprende después de lo que ha sido un certamen prácticamente perfecto, pero en el que quiere coronarlo con su segundo título mundialista consecutivo (estuvo en el plantel francés de Rusia 2018). A continuación te contamos un detalle sobre la proximidad que tiene Griezmann con Sudamérica, sobre todo en relación a Argentina y Uruguay.

¿Por qué Antoine Griezmann toma mate?

Una de las costumbres que ha adquirido Antoine Griezmann de parte de Sudamérica es el mate. Siempre está tomando esta infusión muy popular en países como Uruguay y Argentina. Lo demuestra antes de los partidos y también lo viraliza en sus redes sociales. Además, es un fundamentalista del mate, pese a que, en un principio, le costó poder tomarlo.

La historia del mate y Griezmann tiene un futbolista como protagonista y quien también lo acercó y encariñó con Uruguay. Carlos Bueno, exdelantero de equipos como Peñarol, San Lorenzo y Boca en Sudamérica, supo ser compañero de Antoine en Real Sociedad durante el año 2009. Fue desde ese entonces que el francés empezó a adquirir el hábito del mate.

El propio delantero nacido en Macon, Francia, reveló cómo Bueno lo influyó con el mate. "En 2009, conocí a Carlos Bueno en la Real Sociedad y empecé tomar mate todos los días, a merendar con dulce de leche, a escuchar música uruguaya y a mirar los partidos de Peñarol", reveló en una entrevista.

El propio Carlos Bueno también comentó en una entrevista sobre la historia de Griezmann y el mate. "Yo lo pasaba a buscar para ir a entrenar. Iba siempre con el mate. Un día me dice: 'Dame un mate'. 'No te va a gustar', le digo y no se lo doy. Al otro día igual, me pidió y se lo di. 'Qué feo', me dijo. 'Yo te dije que no te iba a buscar', le respondí. Tomé tres mates más y me dice que quiere otro. Le expliqué: 'No me gusta que me toquen el mate, si no te lo tomás todo, no te doy nunca más un mate'. Y se lo tomó todo, obligado. Puso una cara de asco pero me dijo no estaba tan mal. Y a la tarde merendamos, fuimos a una plaza y me pidió otro mate. 'Ya sabés lo que tenés que hacer. Lo tomás todo o te mato', le dije. Y ahí empezó todo", contó.

Antoine Griezmann se convirtió en un uruguayo más. Bueno también lo convirtió en un fanático de Peñarol, club al que el futbolista francés ve de vez en cuando y hasta lo manifiesta en redes sociales. Pero no es todo, también insulta como un sudamericano más y ha ganado varias otras costumbres.

Esto se debe a los compañeros sudamericanos que ha tenido a lo largo de su carrera. Además de Carlos Bueno, también fue dirigido por el uruguayo Martín Lasarte en Real Sociedad. Luego, en Atlético de Madrid, fue compañero de Diego Godín y de José María Giménez. "Es uruguayo. Siempre estuvo rodeado de jugadores uruguayos. Ama lo que somos, comer asado, nuestra música, y toma más mate que yo", reveló en su momento Godín.

Pero, al igual que con Uruguay, también cierta cercanía con Argentina. Supo subir alguna que otra foto con la camiseta de Boca Juniors, a la vez que ha sido dirigido por Diego Simeone y tiene de compañeros a Rodrigo de Paul, Nahuel Molina y Ángel Correa. También compartió vestuario con Lionel Messi en Barcelona. El próximo domingo serán los mismos jugadores que verá en la final del Mundial.