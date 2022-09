Su vínculo con Samuel Eto'o no es nuevo. De hecho, Samy tuvo mucho que ver en su reciente contratación en Inter de Milán. Pero más allá de la contratación del club de la Lombardía italiana, Eto'o le dio una oportunidad mucho mayor a su compatriota André Onana, que nació el 2 de abril de 1996 en el pueblo de Nkol Ngok ubicado en la región central de Camerún. Tiempos en los que Eto´o había fichado para el Rea Madrid Castilla, una filial del club Merengue.

Desde chico se interesó por el fútbol, pero lejos de buscar emular a Roger Milla que, por aquel entonces, en los albores del siglo XXI, era el gran referente camerunés a partir de su gran Mundial en Italia 1990. Onana, desde chico, se convirtió en un enamorado del fútbol. Pero, a contrapelo de niños que querían hacer goles, él pretendía evitarlos. El arco se convirtió en un refugio en el que Onana empezó a destacarse a partir de sus habilidades para volar y tirarse sin temer golpes, magullones ni que le gritaran en la cara que estaba “loco”, tal como contó alguna vez. André sentía una rara e intransferible química cuando se atajaba, al tiempo que sus padres, Adele y Francois, sólo querían que estuviera atento, pero a otra área de la vida: el estudio y la escuela. Para ellos, ese era el camino correcto y no estar detrás de una pelota o, mejor dicho, impidiendo que entrara en un arco, el suyo.

El cambio radical para André Onana le llegó a los 11 años cuando estaba jugando y un ojeador de la Academia Samuel Eto'o vio en ese menudo pero atlético arquero condiciones por encima de lo que había visto. Reflejos y gran explosividad debajo de los tres palos fueron las condiciones que cautivaron al integrante de la cantera Culé. No se habían equivocado. Tiempo después, Thomas N´Kono, ex arquero y actual entrenador del mismo puesto, dijo: "No es el típico portero africano. Se nota que su niñez la ha pasado en Europa, porque se ha sabido adaptar a la nueva manera de jugar. Conoce el juego, y es uno más creando superioridad en la fase inicial del ataque. Bajo palos es muy bueno. Le falta atreverse más en las salidas por alto, en el juego aéreo, pero todavía es muy joven y seguro que mejorará ese aspecto".

Promediaba 2007, un año en el que la vida de Onana cambió para siempre. Para 2010 ya era un arquero distinto, más seguro y con un físico que imponía respeto. Un arquero que, por intermedio de Eto´o, pasó a ser observado por los encargados de La Masía, esa fantástica escuela de fútbol que “esconde” los mejores secretos del Barcelona.

Sin embargo, un problema se precipitó y rompió en mil pedazos las ilusiones de un chico que ya era el mejor arquero juvenil de su país. Luego de pasar por los equipos de cadetes del Barça, en 2012 no pudo jugar por la reglamentación que impedía a los futbolistas extracomunitarios participar de las categorías nacionales con menos de cinco años de residencia en España. Por ello, pasó al Juvenil C del UE Cornellá y, al año siguiente, fue cedido a la UD Vista Alegre, de Primera Catalana.

Al cabo de ese raid extraño y desmoralizante para Onana, en 2015, volvió a las filas del Barcelona para ser el arquero titular del Juvenil A, con el que salió campeón de la Liga Juvenil de la UEFA. Pero algo se había quebrado para el camerunés. La falta de oportunidades de ascenso en el Barça y la apuesta del club por Ter Stegen y Claudio Bravo le llevaron a buscar un nuevo equipo donde seguir con su progresión. Por eso pidió un traspaso que llegó a ser concretado cuando el Ajax neerlandés pagó 150.000 euros.

Tras jugar en el Jong Ajax, una especie de reserva, para 2015 Frank de Boer lo subió al plantel superior como tercer arquero con la idea de que se fuera fogueando, al tiempo que continuaba jugando para la filial como titular indiscutido. El gran salto de Onana se dio en 2016, cuando Jasper Cillessen pasó al Barcelona y la lesión de Tim Krul le allanaron el camino a Onana que pasó a ser el arquero titular de un equipo con pretensiones (llegó a la final de la Liga Europa 2016-17, en la que cayeron 0-2 ante el Manchester United).

Un año después, en 2019, Onana se consolidó definitivamente como uno de mejores arqueros del mundo. Incluso, estuvo nominado como mejor arquero en la ceremonia del Balón de Oro. Si bien no fue elegido (ganóAllison Becker), Onana se ganó el respeto de todos por su continuidad en el Ajax. Pero, el camerunés sufrió un duro revés, un duro golpe del que aún se está recuperando. El 5 de febrero de 2021 fue sancionado a nueve meses de inhabilitación profesional por la UEFA tras haber dado positivo en furosemida en un control antidopaje. En rigor, la suspensión inicial fue por un año pero recibió una reducción porque, en cierta forma, le creyeron.

Según la versión del arquero, en vez de tomar una aspirina común y corriente, se equivocó e ingirió un medicamento de su esposa (Lasimac, un diurético que favorece la eliminación de líquidos del organismo, principalmente mediante la orina, evitando así problemas médicos). Por ese supuesto error involuntario, y si bien reconocieron desde la UEFA que su historia podría ser real, enfatizaron que el futbolista era 100% responsable. Por lo tanto, Onana prácticamente no jugó durante todo el año 2021.

El dopaje positivo de Onana ocurrió el 30 de octubre de 2020 y la furosemida está incluida en la lista de sustancias prohibidas para 2021 publicada por la AMA y que entró en vigor el 1 de enero de 2020. Básicamente, la furosemida podría funcionar como una sustancia “enmascarante”, es decir, eliminar con mayor rapidez los restos de otras sustancias dopantes. “Pensé que era una aspirina porque la caja era prácticamente igual”, declaró el arquero camerunés que, meses después, en el mes de marzo pasado, se accidentó con su auto en su país. Mientras se dirigía desde la ciudad de Yaundé, al campo de entrenamiento de su Selección en Douala, Onana chocó de frente su vehículo contra otro. Salió ileso del accidente pero el susto fue tremendo.

En esa etapa, aún suspendido, arregló su vínculo con el Inter de Milán a cambio de 3 millones de euros por cuatro temporadas. Y aquí, una vez más, Eto’o influyó. El camerunés, mandamás de la Federación de fútbol de su país, incidió para que el Inter contratara al joven arquero. Para muchos fue una sorpresa, para otros una evidencia de su ausencia de culpabilidad y de su enorme talento para atajar.

¿Cómo llega Camerún al Mundial de Qatar 2022?

Camerún compartirá el Grupo G con Brasil, Suiza y Serbia. Comenzará su participación el 24 de noviembre ante Suiza. La Selección camerunesa será dirigida por Rigobert Song, a quien recomendó Samuel Eto’o, presidente de la Federación. Llegó en reemplazo del portugués Toni Conceicao, quien llevó al elenco a un tercer puesto en la Copa Africana de Naciones disputada en enero pasado.

Además de André Onana, el equipo tiene en Eric Choupo-Moting a una de sus figuras. Atacante del Bayern Munich a los 33 años sigue jugando en la Bundesliga y es un recambio habitual en el equipo bávaro.

Todos los partidos del Grupo G (*):

Fecha 1:

Suiza vs. Camerún , jueves 24 de noviembre, a las 13, Estadio Al Janoub.

, jueves 24 de noviembre, a las 13, Estadio Al Janoub. Brasil vs. Serbia, jueves 24 de noviembre, a las 22, Estadio Lusail.

Fecha 2:

Serbia vs. Camerún , lunes 28 de noviembre, a las 13, Estadio Al Janoub.

, lunes 28 de noviembre, a las 13, Estadio Al Janoub. Brasil vs. Suiza, lunes 28 de noviembre, a las 19, Estadio 974.

Fecha 3:

Brasil vs. Camerún , viernes 2 de diciembre, a las 22, Estadio Lusail.

, viernes 2 de diciembre, a las 22, Estadio Lusail. Serbia vs. Suiza, viernes 2 de diciembre, a las 22, Estadio 974.

(*) Todos los partidos se muestran en hora local. En España es -1, en Argentina y Chile -6, en Colombia -7 y en México -8.