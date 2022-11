Los fanáticos del fútbol aguardan ansiosamente el inicio del Mundial, pero la realidad para los grandes clubes de Europa es distinta. Los equipos con plantillas más largas o con menor cantidad de estrellas convocadas estarían siendo beneficiadas por el parón de la temporada. En Bolavip puedes ver el cronograma de partidos de la Copa del Mundo de 2022.

El Mundial de Qatar 2022 será el primero en la historia que interrumpa la temporada del fútbol europeo. Por ende, los grandes clubes del Viejo Continente pierden gran parte de sus plantillas en plenta temporada. Si bien los campeonatos paran durante la Copa del Mundo, se interrumpe la planificación de la campaña.

En este sentido, hay clubes que pierden mucho con las listas ya presentadas para la cita mundialista. Son varios los equipos que pierden gran parte de sus planteles o que deben ceder a las piezas clave del plantel durante noviembre y diciembre.

De igual forma, hay algunos grandes de Europa que, sea por que sus jugadores no clasificaron con sus selecciones, porque fueron descartados en las listas o no llegaron a tiempo por lesión, se ven beneficiados durante este parón.

Clubes de Champions League

Manchester City

Está claro que Manchester City es uno de los clubes con mejor plantilla en el mundo. Esto implica que el club pierde a una gran cantidad de futbolistas para esta Copa del Mundo. Sin embargo, la amplidud del plantel de Pep Guardiola, sumado a la no clasificación de Erling Haaland y Riyad Mahrez, hacen del club ciudadano uno de los beneficiados.

Liverpool

Liverpool es otro de los clubes que contará con algunas de sus principales figuras durante este parón mundialista. La no clasificación de Luis Díaz y Andrew Robertson, el descarte de Roberto Firmino, Harvey Elliott, Joe Gomez y Thiago, y la caída de Diogo Jota por lesión permitirán a Jürgen Klopp trabajar durante noviembre y diciembre.

Napoli

Napoli es uno de los equipos revelación de la temporada en Europa y uno de los beneficiados de este parón de selecciones. Luciano Spalletti contará con Victor Osimhen, Khvicha Kvaratskhelia, Giacomo Raspadori, Giovanni Di Lorenzo, Alex Meret, Giovanni Simeone y Stalinslav Lobotka.

Chelsea

Otro de los clubes que contará con algunas de sus estrellas durante el parón es Chelsea. Graham Potter tendrá bajo sus órdenes a Pierre-Emerick Aubameyang, Kepa Arrizabalaga, Trevoh Chalobah, Marc Cucurella, Jorginho y Ruben Loftus-Cheek. Además podrán recuperar a los lesionados N'Golo Kanté, Reece James, Wesley Fofana y Ben Chilwell.

AC Milan

AC Milan vuelve a tener peso en Italia y Europa, pero muchas de sus figuras no han sido convocadas o no clasificaron al Mundial de Qatar 2022. Entre los no clasificados, figuran Davide Calabria, Sandro Tonali e Ismael Bennacer. Además, jugadores importantes como Ante Rebic, Fikayo Tomori, Alexis Saelemaekers y Brahim Díaz no fueron incluidos en las listas de sus selecciones. Zlatan Ibrahimovic también completa su rehabilitación en Milanello.

Clubes de Europa League

Juventus

Dada la no clasificación de Italia al Mundial, Massimiliano Allegri podrá trabajar con figuras como Federico Chiesa, Leonardo Bonucci y Manuel Locatelli, así como ocurre con Juan Guillermo Cuadrado con Colombia. Además tendrán tiempo para recuperar a Paul Pogba.

Roma

José Mourinho también contará con gran parte de su plantilla durante el parón. Entre los no clasificados se encuentra Lorenzo Pellegrini, Nicolò Zaniolo, Bryan Cristante, Gianluca Mancini, Leonardo Spinazzola, Andrea Belotti y Mady Camara. Entre los no convocados figuran Tammy Abraham, Chris Smalling y Roger Ibañez.