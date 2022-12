Con su triunfo ante Suiza, Portugal se metió en los cuartos de final de Qatar 2022, pero se confirmó que no podrá contar con uno de sus jugadores hasta el final del torneo.

Este miércoles y jueves, el Mundial de Qatar 2022 entra en receso antes de meterse en lo que serán los cruces de cuartos de final. Solo quedan 8 selecciones en competencia y la mayoría de los equipos poderosos consiguieron avanzar hasta esta instancia.

+Mira el calendario de Qatar 2022

En la última jornada de los octavos de final, la Selección Portuguesa se mostró como uno de los candidatos al título al derrotar por un contundente 6-1 ante su par de Suiza. Fernando Santos había tomado una intrépida decisión al dejar en el banco a Cristiano Ronaldo y Gonçalo Ramos respondió con un triplete al reemplazarlo.

Ahora, los lusos deberán chocar ante Marruecos por la clasificación para las semifinales, luego de que los africanos eliminaran a España por penales. Pero las malas noticias llegaron para Portugal este miércoles con la confirmación de otra baja.

Santos ya no podía contar con Nuno Mendes por lesión y ahora se concretó la ausencia de Danilo Pereira, que no pudo recuperarse a tiempo de la triple fractura que lo dejó afuera del partido ante Uruguay. El jugador de PSG solo pudo afrontar el debut ante Ghana y ya no estará disponible.

El periodista Pedro Sepúlveda lo confirmó este miércoles, explicando que tanto Pereira como Mendes, compañeros en el elenco parisino, fueron liberados por el cuerpo técnico portugués para que pudieran reincorporarse a su club y recuperarse de sus lesiones.