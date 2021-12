Pensando en que todo salga a la perfección en Qatar 2022, se decidió realizar la Copa Árabe en este país asiático para que sirva como prueba piloto. Y esta competencia, que se realiza desde 1963 en el Líbano y tiene como máximo ganador a Iraq con cuatro trofeos, ya tiene a sus ocho clasificados para disputar los cuartos de final.

Las selecciones que sacaron su boleto a los cuartos son Marruecos, Egipto, Túnez, Qatar, Emiratos Árabes Unidos, Omán, Jordania y Argelia. Lo más llamativo es que Arabia Saudita, una de las potencias en este torneo, quedó eliminada tras perder el último duelo de la fase de grupos con Marruecos, que antes del cruce ya había clasificado a la siguiente etapa.

Los cuartos de final comenzarán el próximo viernes en el Estadio de la Educación con el encuentro entre Túnez, primera selección árabe en el ránking FIFA, y Omán. A su vez, ese mismo día jugará Qatar, el país anfitrión, contra Emiratos Árabes Unidos en el Estadio de Al Bayt, uno de los más modernos del mundo que además es el segundo más grande del país con una capacidad para 60 mil personas.

El sábado se enfrentarán Egipto y Jordania en el Estadio Al Janoub, ubicado en Al Wakrah, y ese mismo día cerrará esta etapa el duelo entre Marruecos y Argelia en el Estadio de Al Thumama, que queda en Doha, la capital de Qatar, y puede recibir hasta 69 mil personas.

¿Cómo son los cruces de los cuartos de final?

Se enfrentarán Marruecos vs. Argelia, Egipto vs. Jordania, Túnez vs. Omán y Qatar vs. Emiratos Árabes Unidos.