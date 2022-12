270 minutos, nada más. Eso fue lo que duró el primer torneo de la era Hansi Flick al frente de la cuatro veces campeona del mundo en un Qatar 2022 que volvió a sacar la peor versión de Die Mannschaft. El seleccionador de Alemania ya habla sobre un futuro al frente del equipo que genera dudas y preguntas por estas horas.

Thomas Müller fue el primero en decir adiós tras esa victoria por 4-2 ante Costa Rica que quedó en nada gracias a la épica de Japón contra España. Alemania repite la hecatombe de Rusia 2018, se despide de la Copa del Mundo tras apenas tres partidos y el fútbol teutón vuelve a la sala de máquinas de cara a saber como recuperar una selección que volvió a estrellarse con su cruel realidad.

"Para mí personalmente, este es el peor día de mi carrera. ¡Tengo miedo de caer en un agujero! ¡Te hace pensar que estos fracasos están conectados a mi persona!", dejaba caer Joshua Kimmich para reflejar las sensaciones de un grupo de jugadores que no pudo dejar su portería a cero en la Copa del Mundo, que no pudo sumar más de 4 unidades y que no pudo avanzar de fase en una zona de Costa Rica y Japón eran los rivales. Alemania se pregunta si Flick podrá seguir al frente.

Calma…de momento

Die Mannschaft volverá en las próximas horas a Europa para empezar sus vacaciones post Copa del Mundo, más no un seleccionador que acudirá a la sede del fútbol alemán para conversar sobre un proyecto que habrá que ver si sigue pensando en la Eurocopa que no olvidemos, tendrá a los teutones como anfitriones en el 2024: “Lo teníamos en nuestra mano, todo es nuestra culpa. Tuvimos muchas ocasiones contra España en la primera parte y también frente a Japón. Si las hubiésemos marcado las cosas serían diferentes. Me enfada que cometimos muchos errores”.

"Después de este partido, no es el momento de hablar de lo que sigue, pero me estoy divirtiendo, tenemos un buen equipo y vienen buenos jugadores. No dependerá de mí", terminaba anoche su rueda de prensa en un Hansi Flick que por Alemania no saben si llegará a la Eurocopa del 2024.

