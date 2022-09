En medio de la última ventana de fechas FIFA antes de la realización de Qatar 2022, las selecciones clasificadas aprovechan para sumar minutos de cara a la Copa del Mundo. La Selección de Irán lo hace en medio de violentas protestas en el país.

Es que el combinado nacional inició el parate con victoria ante Uruguay por 1-0 y volverá a presentarse el martes ante Senegal, pero el foco no está puesto sobre lo deportivo en Irán por estos días. Sardar Azmoun, no pudo evitar hablar al respecto y se expuso a sanciones.

En la última semana, Mahsa Amini, una joven iraní, murió en custodia policial tras haber sido detenida por no usar correctamente el velo que le recubre el pelo a las mujeres de aquella región. En las calles, una enorme parte de la población se manifestó en contra y se produjeron violentas protestas.

"Debido a las reglas de la selección nacional, no se nos permitió decir nada hasta el final de nuestro campo de entrenamiento, pero ya no soporto el silencio. El castigo final sería que me sacaran del equipo, lo que sería un pequeño sacrificio en comparación con cada mechón de cabello de una mujer iraní. Vergüenza de todos ustedes por la forma descuidada en que se asesina a la gente. Las mujeres iraníes viven mucho", publicó el delantero de Bayer Leverkusen, que forma parte de la gira.

Simon Rolfes, director deportivo del elenco alemán, salió a apoyar a su jugador: "Muestra mucha solidaridad con la población femenina de Irán. Y, por supuesto, nosotros en Bayer 04 Leverkusen apoyamos el compromiso personal de Sardar porque está comprometido con la protección y el fortalecimiento de los valores básicos legitimados democráticamente".