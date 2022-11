Portugal es una de las selecciones que quiere ser protagonista en el Mundial de Qatar 2022. La gran mayoría de sus futbolistas convocados ya está en la concentración y uno de los últimos en sumarse fue Bruno Fernandes, en imágenes mostradas por el propio seleccionado en redes sociales. Sin embargo, cuando se vio las caras con Cristiano Ronaldo, el encuentro no fue muy agradable.

CR7 explotó Manchester United con sus recientes declaraciones al diario The Sun. "Me siento traicionado, me han convertido en la oveja negra", empezó la entrevista con el periodista Piers Morgan. Luego, atacó al club asegurando que intentaron forzar su salida, a la vez que tuvo duras palabras para con el entrenador Erik ten Hag y su antecesor, Ralf Rangnick.

Estas afirmaciones de Cristiano, que se podrán ver por completo a partir del próximo miércoles por Talk TV, han sacudido al mundo y ya provocan consecuencias dentro de la selección de Portugal. El 'Bicho' ya está en la concentración del seleccionado de Fernando Santos para la Copa del Mundo y su compañero en Manchester United, Bruno Fernandes, se unió este martes.

¿Qué pasó entre Cristiano Ronaldo y Bruno Fernandes?

En redes sociales se ha viralizado un video donde Bruno Fernandes saluda a todos los integrantes de la selección portuguesa, pero al momento de hacerlo con Cristiano Ronaldo se pudo ver un saludo "frío". Esto no ha pasado desapercibido y muestra una posible tensión entre ambos futbolistas. Cabe recordar que Bruno es uno de los capitanes de Manchester United.

Tras lo sucedido en los vestuarios de la concentración lusa, llegó el momento de entrar al campo y, según apuntaron desde varios medios y en un video de Football Daily, CR7 y Fernandes ni se miraron en el entrenamiento del seleccionado.

Por último, trascendieron las declaraciones de un futbolista del seleccionado, Joao Mário, quien trató de ponerle un poco de tranquilidad a la situación. "Fue una broma. Bruno fue uno de los últimos en llegar a la concentración de la selección y Cristiano le preguntó si había venido en barco irónicamente", comentó.

Lo dicho por Cristiano antes del Mundial de Qatar 2022 le da un protagonismo a la selección de Portugal, que no era el esperado. De todas maneras, el 'Bicho' buscará demostrar que está para cosas importantes aún ¿en su último torneo con el combinado luso?