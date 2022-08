Son días en los que todo le sale bien al América. El equipo de Fernando Ortiz viene mostrando un alto nivel en sus recientes presentaciones, goleando a Cruz Azul por 7-0 y sumando cuatro triunfos de manera consecutiva en el Torneo Apertura 2022. Las Águilas están de vuelta y ahora el objetivo es lograr un boleto directo a la Liguilla.

No obstante, el equipo azulcrema tiene pocas horas de descanso antes de su próxima presentación en la Liga MX. Y es que el martes, en el adelanto de la Jornada 16, el América enfrentará a Querétaro con la esperanza de prolongar su buen momento y acercarse a los líderes de la tabla general de posiciones.

Araujo es baja

Néstor Araujo arrastra molestias musculares desde hace unos días, motivo por el que no estuvo presente en el Clásico Joven. Sin embargo, el central mexicano no se ha recuperado a tiempo y no está disponible para enfrentar a Quéretaro, pues ni siquiera viajó con el resto de la plantilla para disputar este compromiso. La defensa de las Águilas estará conformada por Emilio Lara, Bruno Valdez, Sebastián Cáceres y Luis Fuentes.

Brian Rodríguez está más cerca

América afronta una semana decisiva para la llegada de Brian Rodríguez. De acuerdo con el perdiodista César Merlo, el traspaso del uruguayo está prácticamente cerrado y solo faltan unos detalles para que sea oficial. El atacante del LAFC espera viajar en los próximos días a México para incorporarse formalmente al conjunto azulcrema.