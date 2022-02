Ni tiempo de desempacar le dieron al estratega argentino Pablo Guede, quien tuvo que dejar el banquillo de los Rayos de Necaxa después de tan sólo 4 partidos en esta temporada Clausura 2022, después de que llegó de emergencia a cerrar lo más honrosamente el pasado torneo para los hidrocálidos, y sin decir mucho, el equipo de Aguascalientes ya dio a conocer a su reemplazo, Jaime Lozano.

Pero esta situación no habría sido una sorpresa para algunos pues de acuerdo a información revelada por el diario Récord, la salida de Guede de los Rayos no se debería sólo a los malos resultados que consiguieron en la actual campaña, donde sumaron dos dolorosas derrotas, así como una sola victoria, sino también a problemas internos entre el cuerpo técnico de los hidrocálidos y la directiva.

Dicho medio asegura que tanto el originario de Argentina como los dirigentes de Necaxa habrían tenido serios problemas durante el tras paso de Alejandro Zendejas al Club América, ya que Guede había tratado de impedir esta negociación argumentando que el futbolista era pieza clave de su funcionamiento, pues el extremo les daba el dinamismo que necesitaban en su plantilla, pero eso hizo enojar a los directivos.

El reclamo de Guede no se habría quedado tras bambalinas, pues también lo reveló de forma pública, situación que no permeó en la decisión de los directivos necaxistas, quienes hicieron caso omiso a dicha petición y vendieron sin contratiempos al ahora jugador americanista, dejando sin un refuerzo de gran importancia para cubrir esta posición con el equipo de Rayos, los cuales no han conseguido dar buenos resultados.

Pero esto podría no ser la historia completa, ya que América también ayudó al Necaxa, su antiguo “hermano”, de hacerse de algunos elementos que en su mejor momento fueron considerados figuras como es el caso puntual de Jesús López y Nicolás Castillo, ambos dejaron de tener un lugar en Coapa por lo que salieron en el mercado invernal, al igual que el joven mediocampista Fernando Madrigal.