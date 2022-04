El golpe de timón que dio el director técnico argentino Fernando Ortiz en el banco del América para corregir la marcha en este torneo Clausura 2022, paulatinamente ha provocado que los jugadores que eran cuestionados por su rendimiento ahora sean reconocidos por el resurgiento azulcrema.

Pero en el América todavía hay asignaturas pendientes de afinar y resolver para Fernando el Tano Ortiz como la contundencia de los delanteros y el liderazgo al interior del equipo, y en este último rubro el chileno Carlos Reinoso, una de las máximas figuras en la historia americanista, ha propuesto a dos elementos como referentes morales del equipo azulcrema.

"Bruno Valdez" es uno de los elementos que Carlos Reinoso ha propuesto para que ejerza el liderazgo aun cuando ha tenido un torneo de muchas críticas. El chileno dijo que "también mi paisano" Diego Valdés; tanto el el defensa central como el medio ofensivo chileno deben asumir el mando "por la edad y por el recorrido que tienen deben ser uno de los líderes"

En entrevista con Récord, Carlos Reinoso también resaltó que "la mayor virtud del América es el trabajo colectivo, el esfuerzo de todos los muchachos, hay algunos que destacan como en el caso de Diego Valdés, pero también a veces, Álvaro Fidalgo o Alejandro Zendejas lo han hecho muy bien, y en el cierre de torneo veo un momento muy bueno de la mayoría de los jugadores. El equipo pasa por un buen momento, me encantó Jorge Sánchez, me encantó Federico Viñas, me encantó Valdés, Richard Sánchez, Bruno Valdez, Guillermo Ochoa la única que tuvo, la resolvió bien".

América debe ganar el Clásico Joven

Carlos Reinoso tiene muy presente que en la última jornada el América depende del resultado del Atlas además de vencer a Cruz Azul en el clásico joven para librar el repechaje y clasificar directamente a cuartos de final de la liguilla. "Los Clásicos se ganan, no se platican. Este es un Clásico y los chicos del América tienen que saber que se tiene que ganar. Después, si se queda dentro de los cuatro primeros depende de los otros equipos; Atlas pasó al América en el cuarto lugar, esto no depende del América".