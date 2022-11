El amargo sabor de boca que dejó la eliminación de las Águilas del América en las Semifinales del torneo Apertura 2022 se va desvaneciendo en el club azulcrema y su presidente Santiago Baños habló de los posibles movimientos de altas y bajas para el Clausura 2023.

En cuanto fueron eliminadas las Águilas del América en el torneo Apertura 2022, comenzaron a sonar versiones sobre las incorporaciones de Israel Reyes, defensa del Puebla, y de Fernando Gorriarán, mediocampista del Santos, al respecto, Santiago Baños. "Sí, hemos avanzado. No me gusta hablar mucho de los refuerzos porque luego se entorpecen las negociaciones y se vuelve más complicado pero sí. Específicamente estamos buscando dos posiciones. Esperemos que en un par de semanas podamos anunciar al primer refuerzo y un poco más adelante al segundo".

Asimismo, hay jugadores que cumplen contrato como Jurgen Damm y otros que además ya son rechazados por los aficionados como Miguel Layún, Bruno Valdez y Roger Martínez. "En el caso específico de ellos, ambos tienen ya la oferta del club. Esperemos tener noticias a la brevedad" comentó Santiago Baños. "La idea es que continúen con nosotros y que puedan seguir aportando dentro y fuera de la cancha. Ojalá podamos tener noticias de su renovación y puedan presentarse a la pretemporada. Con Roger Martínez y Bruno Valdéz es diferente porque son jugadores que tienen seis meses más de contrato y todavía no se definen, al día de hoy no tenemos una oferta por ellos esperaremos a ver si llega algo o cumplen su contrato seis meses más".

Respecto a la posible salida del mediocampista español Álvaro Fidalgo, probablemente a un club español o algún otro equipo de la Liga MX, Santiago Baños dijo: "Obviamente no quisiéramos, pero tampoco te voy a mentir, si llegara una oferta estratosférica la pensaremos. La idea es que siga mucho tiempo, pero sí ha habido acercamientos de equipos de la Liga Mexicana. No pasa por nuestras cabezas deshacernos de él, al contrario, queremos que se quede mucho tiempo. Sabemos que se ha ganado un lugar importante con nuestra afición y la idea es que dure mucho tiempo y que podamos levantar con él muchas copas en el corto y mediano plazo".

¿Qué pasa con la renovación de Guillermo Ochoa?

En entrevista para Marca Claro, Santiago Baños habló de un tema que ha causado expectación en la afición de las Águilas del América: la renovación de contrato del portero Guillermo Ochoa: "No hay nada definido. Hemos avanzado en el tema de la negociación, hay detalles por definir y hasta que no esté firmado no se puede dar nada por hecho. Tenemos que esperar algún tiempo para ver como termina este tema. Ellos quieren cierto tiempo, nosotros ofrecemos otro y es cosa de ponerse de acuerdo".