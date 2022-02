No tuvo piedad: David Faitelson destrozó por completo a Santiago Solari y al América

En la jornada de ayer se llevó a cabo uno de los partidos que había quedado pendiente en este inicio del Torneo Clausura 2022 de Liga MX. En el duelo correspondiente a la fecha 2, Mazatlán derrotó 2-1 al América en el Estadio Kraken gracias los goles de Gonzalo Sosa y Miguel Sansores; Juan Ferney Otero descontó para la visita. Una vez más, las Águilas no hicieron un buen trabajo y recibieron muchas críticas por parte de su afición y el periodismo.

Uno de los comentaristas deportivos que más se hizo notar durante y después de la caída del Azulcrema fue David Faitelson, quien en estos últimos días no ha tenido piedad para tundir a la institución de Coapa. En esta ocasión, y luego de toda la polémica que significó la carta de reclamo de Santiago Baños al arbitraje, destrozó a Santiago Solari y a los jugadores a través de su cuenta de Twitter y del programa Futbol Picante de ESPN.

"El América no ha llegado todavía a Mazatlán… Y no hay ni como echarle la culpa al arbitraje. El América naufraga en Mazatlán… La defensa central del América es un caos. Y, hacía adelante, no ligan 2 pases. Un América sin pies ni cabeza en Mazatlán. El “famélico” América en Mazatlán. Lo del sábado, en Torreón, fue un espejismo", señaló en varios de sus tuits.

Más adelante apuntó: "Hay una falta, pero es fuera del área. Ahí viene otra “cartita” del América. Increíble el espectáculo de Pérez Duran y el arbitraje en Mazatlán… El VAR marcó la falta por sobre la decisión inicial del silbante de que no había foul. Es evidente que la carta de presión del América hace efecto. La polémica sobre la jugada final en Mazatlán no puede tapar ni distorsionar la realidad. El América fue una “caricatura” de equipo esta noche ante uno de los equipos más modestos del campeonato. Una pena el América de hoy…No merecía nada".

Como si fuera poco, después se presentó en Futbol Picante y siguió tundiendo sin piedad al América. Aseguró que la directiva, en otra época, ya hubiera cesado al entrenador por este pésimo inicio de temporada, pero como se trata de Santiago Solari le dan más crédito. Está claro que el argentino no convence por su mal funcionamiento colectivo, y por el momento no encuentra respuesta en sus dirigidos. ¿Podrá enderezar el barco?