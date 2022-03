El despido de Santiago Solari como estratega de las Águilas del América no fue sorpresa para muchos, pero tampoco fue del gusto de todos, como fue el caso de Miguel Layún, quien decidió mostrarle su respaldo y agradecimiento al estratega argentino, pese a que en la cancha los números demostraron lo contrario pues no sólo se mantuvo casi en la banca, sino que no pudo ayudarlo con buenos resultados.

Por medio de sus redes sociales, Layún decidió enviar un sentido mensaje al ex estratega por medio de su cuenta de Twitter, en el cual se lee: “Solo quiero agradecerles por todo a cada uno de ustedes por los momentos vividos, por cada enseñanza dentro del campo. Una tristeza que lo conseguido en torneo regular no haya culminado de manera diferente. Les deseo el mayor de los éxitos porque en mi opinión lo merecen”, apuntó el futbolista.

Tras el empate ante los Gallos de Querétaro, Miguel aprovechó para salir en defensa de Solari, pues señaló que el mal momento que atraviesa el conjunto azulcrema, no era únicamente responsabilidad del entrenador sudamericano, sino del equipo completo, pero eso no lo contempló la directiva azulcrema, pues ya estaban cansados de ser sotaneros y llevar hasta el momento una victoria, cuatro derrotas y tres empates en tan sólo ocho duelos.

“La culpa es de todos, no es de uno. Todos aquí somos responsables. El plantel que hay es de muchísima calidad, entonces no hay que buscar culpables porque al final, todos repartimos en alguna proporción la responsabilidad de que el equipo sea esta. Nadie se tiene que esconder”, apuntó Layún tras este duelo en el que incluso pidió que no se siguiera hablando de lo mismo sino de lo que se tiene que hacer para mejorar no de la crisis como tal.

“Es difícil mostrar las entrañas de lo que es este grupo, si no logramos conseguir las victorias. Nos pagan para jugar futbol y para ganar los partidos, hoy no lo estamos haciendo y entonces da igual lo que podamos hablar, la gente está en su derecho de exigir los resultados”, sentenció el ex futbolista de los Rayados de Monterrey, quien volvió a Coapa en lo que parece sería el ocaso de su carrera.