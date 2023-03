La semana pasada, cuando Chivas venció a Santos Laguna y el América fue goleado por Pachuca, parecía que era el Rebaño el que mejor llegaba al Clásico Nacional. Sin embargo, en el futbol todo cambia y esta vez los rojiblancos perdieron, mientras que las Águilas se impusieron por 2-0 ante Tigres UANL.

Después de la derrota a manos del Puebla, en Chivas no tardaron en mentalizarse de cara al Clásico Nacional. Incluso, hubo aviso para el América, su rival del próximo fin de semana. Tras derrotar a Tigres, Fernando Ortiz y Richard Sánchez respondieron a esas declaraciones.

“Sabíamos que si conseguíamos una victoria, caería muy bien, el plantel desde Pachuca no hicimos mal partido. Con respeto al rival, no voy a hablar, no soy de hablar previo. Todos hablamos dentro del campo, las declaraciones serán de parte de ellos”, dijo Fernando Ortiz en conferencia de prensa posterior a la victoria sobre Tigres.

Por su parte, Richard Sánchez sacó la cara por las Águilas y también fue contundente en su respuesta hacia Chivas: “No me dedicó a eso, ellos que empiecen a tirar mierda, a decir lo que ellos quieran, nosotros sabemos lo que nos jugamos, es un Clásico, no nos gusta hablar de eso, nosotros hablamos dentro de la cancha y vamos a salir a ganar”, enfatizó.

Richard Sánchez sobre las críticas al América

El mediocampista paraguayo también se refirió a los recientes cuestionamientos hacia las Águilas, sobre todo tras la derrota ante los Tuzos: “Todos hablan de eso, somos el equipo más grande de México, nosotros estamos enfocados en nosotros, debemos ganar la 14, darle eso a la afición. Por más que haya situaciones malas, varios apoyan”, reflexionó.