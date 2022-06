Fichajes 2022: La afición del América no dudó al elegir entre Julián Quiñones y Pablo Solari

El Club América mejoró con creces en el Clausura 2022 cuando Fernando Ortiz reemplazó a Santiago Solari en la conduccion técnica. Las Águilas pasaron de último al cuarto lugar, en una remontada que luego le sirvió al equipo para arribar hasta las semifinales, donde Pachuca se impuso para dejar al cuadro azulcrema sin la gran Final.

Con la mente puesta en un nuevo certamen, América quiere reforzar su plantilla, y el principal objetivo de Ortiz es mejorar su ofensiva. Entre los primeros nombres que aparecieron en carpeta de las Águilas, estuvieron los de Julian Quiñones y Pablo Solari. Uno, el colombiano que actúa en Atlas, viene de ser figura en el bicampeonato de su equipo; el otro, brilla en Colo Colo.

Quiñones, de 25 años, es uno de los grandes pilares que tiene Atlas, bicampeón de la Liga MX, pero por eso mismo, las negociaciones no son fáciles. Hasta el momento, desde la institución rojinegra aseguran que no ha habido contactos, y no descartan escuchar ofertas, pese a que en un principio se habló sólo de una salida por diez millones de dólares.

Por su parte, Pablo Solari, de apenas 21 años, es la gran figura de Colo Colo, y ya estuvo cerca de llegar a las Águilas en el último mercado de pases. Sin embargo, en aquel entonces, el conjunto chileno decidió retenerlo para jugar la Copa Libertadores. Ahora, ya eliminados de esa competición, estarían dispuestos a reentablar las negociaciones

La afición eligió a Quiñones

En una encuesta realizada por el sitio de Águilas Monumental, la afición del América eligió a Julián Quiñones por sobre Pablo Solari. Sobre un total de 696 respuestas, el 75,4% se inclinó por el colombiano, mientras que sólo el 24,6% lo hizo con el atacante argentino.

Comparativa entre Quiñones y Solari

En el último certamen, donde su equipo se consagró Quiñones disputó 19 partidos, en los que aportó nueve goles y dos asistencias. Por su parte, Solari lleva 15 encuentros con Colo Colo, en donde gritó cuatro goles y repartió tres asistencias.