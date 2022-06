El mercado de fichajes no deja de ser noticia en la Liga MX, y en esta ocasión los deseos de las Águilas del América de ver fuera a Bruno Valdez están cerca de materializarse, pues el futbolista recibiría la oferta formal de los Tigres UANL de Miguel Herrera en los próximos días, con lo que daría inicio las negociaciones por el paraguayo para portar los colores del conjunto felino para el Apertura 2022, así lo dio a conocer ESPN.

De acuerdo a dicho medio, la posibilidad de que Bruno se reencuentre con el “Piojo” Herrera en Tigres comienza a ser una posibilidad más que latente, ya que a pesar de que hasta el momento no hay una oferta formal, están a la espera de que la propuesta pueda llegar en los próximos días, ya que los regiomontanos cuentan con una plaza de extranjero disponible tras la salida de Carlos González, la cual buscarían cubrir con un defensa central ante la posible baja de Diego Reyes.

Ya que cabe recordar, ha trascendido que el Campeón Olímpico tendría ofertas del futbol español, o de igual manera buscarían fortalecer esa zona del campo, aunque Reyes se mantenga en el equipo auriazul. Pero lo más importante es que el equipo ya contaría con el visto bueno de Herrera para que se diera el arribo de Valdez, pues es un futbolista que ya se conoce después de que ambos coincidieran en las Águilas.

Además de que un factor a su favor es que no necesitaría un tiempo de adaptación pues llegaría en ritmo, ya que ha sido uno de los indiscutibles del conjunto azulcrema y que sólo ha sido relegado en ciertas ocasiones por las lesiones, pero ya conoce sobremanera el futbol mexicano, así como el estilo de juego de Miguel, ya que en su gestión fue titular indiscutible, por lo que ahora sólo quedaría esperar que América y los agentes de Bruno esperen la llegada de la oferta por el zaguero y que puedan llegar a un acuerdo.

El conjunto del América sería el más interesado en que estas negociaciones prosperen pues están apurados para liberar una plaza de extranjero pues por esta misma razón no han conseguido inscribir a su flamante refuerzo, Jonathan Rodríguez, para el próximo torneo. Pero si lo planeado no llega a darse como espera y Valdez sigue en el equipo los azulcremas no registrarían a Juan Otero y seguirán buscando la salida de Bruno.