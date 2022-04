El América vive ahora semanas de mayor tranquilidad, luego de obtener triunfos importantes que lo situaron en zona de acceso a la Liguilla. Sin embargo, la situación era muy adversa semanas antes, antes de que Fernando Ortiz asumiera en conducción de interino. Las Águilas eran sotaneras del Clausura 2022 y la afición dejaba en claro su malestar con la plantilla. Algunos futbolistas, incluso, siguen siendo cuestionados.

Uno de los jugadores que más críticas recibió durante el mal momento del América, fue Henry Martín, quien no estuvo fino de cara a portería: "Al entrar a la cancha y salir de ella he escuchado el abucheo, lamentablemente es así, la mayoría de los delanteros pasamos por esto. En este caso se me ha ido alargando y lo mejor de la situación para mí es que he tenido oportunidades, me sentiría más frustrado si no tuviera oportunidades”, admitió el centrodelantero.

A pesar de los abucheos, Henry Martín se mantiene optimista, y espera poder cambiar su suerte, aunque no tiene ánimos de revancha: "Creo que es muy poco tiempo para juzgar a una persona o reclamarle de tal manera como lo hacen, ha sido un poco duro para mí. Pero de ahí nos agarramos para tener fuerzas. Espero poder concretar pronto y espero no callar bocas, sino sentirme bien y ayudar al equipo", aseguró.

No obstante, Henry Martín reconoce que la situación ha llegado a generarle cierta angustia, la cual no es fácil de manejar en el ámbito profesional: "En partidos pasados llegué a caer en desesperación, desmotivación. En lo anímico no estás acostumbrado a eso, han pasado varios partidos y no se me ha dado. Es muy fuerte, pero tienes que salir de ello por los abucheos. Es más, lo mental, pero cuando salga de ello voy a ser mucho más fuerte, con mucho más carácter", afirmó el futbolista de 29 años.

La remontada del América

Por otro lado, el centrodelantero se mostró conforme con la remontada que tuvo el equipo desde la llegada de Fernando Ortiz a la conducción técnica: "Lo hemos demostrado, se han sacado los resultados, lo que importa es meternos al repechaje. América no puede quedar fuera, va a ser un América muy fuerte, que va a competir y pelear. Vamos paso a paso", aseguró.