Con una racha de partidos sin perder, las Águilas del América visitarán en la cancha del estadio Cuauhtémoc a La Franja del Puebla en partido correspondiente a la jornada 17 del torneo Apertura 2022 de la Liga MX con la posibilidad de apoderarse en definitiva del liderato de cara a la liguilla.

Para el último compromiso del equipo azulcrema en la fase regular, el director técnico argentino Fernando Ortiz podría realizar un ajuste en la lateral izquierda; en cuanto a la defensa central el Tano recuperó a un jugador que tenía lesionado, pero lo más probables es que vaya a la banca de suplentes.

Probable once contra el Puebla

Las Águilas del América visitarán a La Franja del Puebla y esta podría ser la alineación titular que enviaría a la cancha del estadio Cuauhtémoc el director técnico argentino Fernando Ortiz: Guillermo Ochoa en la portería; una defensa integrada por Emilio Lara, Sebastián Cáceres, Néstor Araujo y Salvador Reyes; en el centro del campo estarían Richard Sánchez y Álvaro Fidalgo acompañados por los costados por Alejandro Zendejas y Jonathan Rodríguez, complementados por Diego Valdés y Henry Martín.

Parece inminente el regreso de Nicolás Benedetti

Ante la posibilidad de que el Mazatlán quede eliminado luego de que enfrente al Santos en la jornada 17 del torneo Apertura 2022, el mediocampista colombiano Nicolás Benedetti habló de la posibilidad de regresar al América luego de estar dos torneos a préstamo con los Cañoneros: "En América no me dejaron triunfar como yo quería, pero sigo perteneciendo al equipo y en Mazatlán acaba mi préstamo en diciembre. Regresar a América no lo veo como revancha, estoy enfocado en terminar de la mejor manera y después veremos que pasa".