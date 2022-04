El gran suceso del viernes 1 de abril fue el sorteo de los grupos de la Copa del Mundo Brasil 2014, al quedar ubicada la selección mexicana en el Grupo C junto con Argentina, Polonia y Arabia Saudita, Henry Martín hizo un llamado de atención a sus compañeros de la defensa del Tri.

En el equipo femenil del América se suscitó una controversia ya que el narrador Alfredo Tame provocó la molestia de la portera Natalia Acuña al decir su nombre de manera equivocada en reiteradas ocasiones.

Advierte Henry Martín sobre Messi y Lewandowski

Ante los inminentes enfrentamientos de la selección mexicana ante el argentino Lionel Messi y el polaco Robert Lewandowski en la fase de grupos de la Copa del Mundo Qatar 2022, Henry Martín lanzó una alerta a sus compañeros de la defensa del Tri.

"Eso se lo dejamos a la zona defensiva. Nosotros nos enfocamos a la zona defensiva de ellos. Los que la tienen complicada son los pobres de César Montes, Néstor Araujo, Héctor Moreno, Johan Vásquez, Memito Ochoa, pero me da gusto porque ante rivales muy fuertes y competitivos nos crecemos", dijo Henry Martín.

Portera Natalia Acuña explotó contra narrador de TUDN

El América Femenil obtuvo el viernes su pase a la Liguilla del torneo Clausura 2022 tras vencer por 2-1 al Juárez en la Cancha Centenario de Coapa. En este partido la portera Natalia Acuña salió como titular en lugar de Renata Masciarelli por decisión técnica del entrenador Craig Harrington. Durante la transmisión, el narrador Alfredo Tame de TUDN se equivocó al mencionar el nombre de la arquera en repetidas ocasiones, situación que no pasó inadvertida para la guardameta.

En su perfil de Instagram la portera lanzó un reclamo: "Natalia Acuña. ¡Así me llamo!! ¿Llevo más de 45 minutos jugando y no te das cuenta? Y si sí, qué mal chiste. Y perdónenme si parece exageración, pero no me encantó, es todo. Me gusta que me llamen por mi nombre. No estoy enganchada ni tengo nada en contra de nadie. Sólo compartí mi manera de sentir, es todo tranqui".