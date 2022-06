Luego de confirmar la adquisición del Sporting de Gijón, Alejandro Irarragorri fue consultado sobre el tema de fichajes y lanzó una respuesta contundente. "Estamos trabajando en ello, nuestro modelo tiene un área de inteligencia, no es el tema si vienen mexicanos. No venimos a mexicanizar, sino que venga gente de alto compromiso, lo que pase en la cancha es reflejo de lo que pase afuera", mencionó con contundencia. Sin embargo, todos sabemos que pondrá la mira en el país azteca de todas maneras...

En los últimos días surgió el fuerte rumor de que ya tendría apuntados a tres futbolistas mexicanos (dos de Atlas y uno de Santos Laguna), pero sorprendentemente el primer refuerzo de su nuevo equipo no saldría de ahí. Pero tampoco está tan lejos de Guadalajara y Torreón: el conjunto español está a detalles de abrochar la llegada de un atacante del Club América, de la CDMX.

En una entrevista con Radio MARCA Asturias, Alejandro Irarragorri confirmó que el Sporting de Gijón está tras los pasos de Juan Ferney Otero, colombiano de 27 años sin lugar en Coapa. "(El fichaje) Es una posibilidad, seguramente sí", reveló el flamante presidente de la institución. De esta manera, el ex-Santos se convertiría en su primera incorporación para su equipo que buscará ascender a la primera división en la temporada que se avecina.

Distintos medios deportivos aseguran que el traspaso del oriundo de Sipí es "inminente", por lo que parece ser cuestión de tiempo para que deje el plumaje y se mude a Asturias. Esta, además, sería su segunda experiencia en Europa: anteriormente jugó en el Amiens SC de Francia entre julio del 2018 y enero del 2021, fecha en la que justamente fue fichado por los Guerreros del Grupo Orlegi.

La promesa de Alejandro Irarragorri al Sporting de Gijón

En su presentación, el empresario mexicano aseguró: "Aquí no hay varita mágica sino trabajo, intensidad, y dedicación. No somos aficionados, sino apasionados por el futbol. Si les prometo que nos vamos a convertir en el equipo número uno, les voy a estar mintiendo, lo que sí puedo asegurar es trabajar para generar inversiones y también generar jugadores, generar una identidad distinta, aquí no hay un director deportivo que decide con un presupuesto, así no funciona, es una colaboración entre todos".