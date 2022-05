El gran trabajo de Fernando Ortiz desde que se hizo cargo del primer equipo, en reemplazo de Santiago Solari, había devuelto la ilusión a los aficionados del América. En Coapa había esperanzas de volver a a alcanzar una final, pero en el camino apareció Pachuca, gran dominador del duelo directo entre ambos equipos cuando se trata de Liguilla. Los Tuzos golearon por 3-0 y jugarán la final frente a Atlas.

América se llevó un duro golpe del Estadio Hidalgo, por lo que el sueño de alcanzar otra final deberá seguir en espera. Mientras tanto, de cara al próximo semestre, las Águilas deberán definir quién será su entrenador: Fernando Ortiz es el gran candidato, pero habrá que ver si la derrota en Semifinales ante Pachuca no hace cambiar de opinión a los dirigentes.

Sin certezas sobre su continuidad

Al término del partido ante los Tuzos, Fernando Ortiz brindó una conferencia en la que, en otras cosas, señaló la falta de eficacia que tuvo su equipo en comparación a Pachuca. Sin embargo, el argentino también habló acerca de lo que puede pasar con su futuro en el banquillo azulcrema: “Hoy lo soy, mañana no se. No depende de mí. Cuando tuve que hacerme cargo, lo hice. Lo haría de nuevo por la institución. No sé que vaya a suceder mañana, pero hoy soy el entrenador del América”. Asimismo, Ortiz pareció dejar en claro su deseo de continuar: “Todo lo que se ha logrado desde el momento que me hice cargo, es de los jugadores. Han demostrado que había un cambio importante, pero todo el mérito es de ellos. Soy feliz hoy en el lugar que ocupo, siendo entrenador del América”.