Luego de meses de pura incógnita, finalmente se definió el futuro de Guillermo Ochoa. El portero de 37 años que acaba de disputar el Mundial de Qatar 2022 con la Selección Mexicana no renovará contrato con el Club América y le dirá adiós a la Liga MX. Continuará su carrera en Salernitana, equipo modesto de la Serie A de Italia.

Este será su quinto club en Europa: ya vistió los colores del AC Ajaccio (Francia), Málaga CF (España), Granada CF (España) y Standard Lieja (Bélgica). En ninguno de ellos supo brillar a la altura del Tri en las copas del mundo, una cuota pendiente que intentará saldar en esta nueva experiencia según Ricardo La Volpe.

El Bigotón platicó para ESPN y aseguró que Memo volverá al Viejo Continente en busca de una revancha personal ya que nunca pudo poner su nombre en lo más alto. Lo contrario sucedió con Keylor Navas, con quien se lo compara, quien sí pudo trasladar sus buenos rendimientos de su Selección Nacional (Costa Rica) a nivel clubes.

"Si Ochoa va a buscar esa revancha es para demostrar lo que no demostró, que sí lo hizo en México. En Europa no lo hizo, no estuvo en grandes equipos, no ha tenido un performance correcto", apuntó con contundencia el exentrenador, conocedor total de la carrera del Memo.

Más adelante completó: "Es un arquero que se mostró al mundo por la Copas Mundiales, sin embargo tuve a (Keylor) Navas en Costa Rica y demostró su crecimiento en Madrid. A Ochoa eso le falta, crecer en Europa, sin duda alguna. Navas demostró quien es Navas".