Defender la playera del Club América no es para cualquiera. Es saber que representas a una de las instituciones más grandes e importantes del continente, además de que tienes la obligación de ganarlo todo para poder destacarte y ser querido por la afición. Todo esto lo tuvo bien en claro Agustín Marchesín, quien a pesar de ser extranjero era consciente del lugar de privilegio que ocupaba.

El portero argentino arribó a las Águilas en enero del 2017, luego de brillar en Santos Laguna. Lo que hizo en Coapa fue extraordinario, a tal punto de que el Porto se fijó en él y pagó una millonada en agosto del 2019. Si bien no jugó mucho tiempo en el elenco azulcrema, se ganó el cariño de los fanáticos y le costó tener que marcharse...

"Llegar al América fue un sueño hecho realidad, por lo que representa a nivel nacional en México e internacional en el mundo, porque es un club muy grande y uno conoce al América desde adentro con la magnitud que tiene. Es imposible describir con palabras lo que representa realmente", sostuvo el nacido el nacido en Buenos Aires en entrevista con La Liga.

Más adelante, confesó que tomar la decisión de salir de la institución para cumplir su sueño europeo no fue nada sencillo. "México me ha dado todo. Salí llorando del América porque realmente me costó muchísimo. Fue una decisión familiar, era el sueño de jugar la Champions, pero me costó mucho salir de ahí, inclusive me costó años aceptar que me fui",admitió.

Agustín Marchesín no tardó en adaptarse al Porto y ganarse la titularidad. Ganó títulos y compitió al más alto nivel en la UEFA Champions League, lo que le permitió disputar las últimas dos Copa América con la Selección Argentina. Todo esto, sin embargo, no alcanzó para superar el dolor de haber dejado a un club que lo marcó tanto como fue el América.